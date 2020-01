Úszó Bajnokok Sorozata - Szilágyi legyőzte Hosszút

2020. január 19. 11:46

Szilágyi Liliána nyerte a magyarok különcsatáját Pekingben, az Úszó Bajnokok Sorozata második állomásán, ahol Hosszú Katinka kedvenc számában is második lett.

Három magyar versenyző mérte össze erejét 200 méter pillangón a viadal második, egyben a tavaly életre hívott sorozat zárónapján: az első állomáson, a hét közepén Sencsenben Hosszú diadalmaskodott, most azonban Szilágyi 19 századdal, 2:08.37 perces idővel megelőzte háromszoros olimpiai bajnok riválisát. Szilágyit jelenleg Hosszú korábbi férje és edzője, Shane Tusup készíti fel.

A szám harmadik magyar versenyzője, az aktuális világbajnok Kapás Boglárka a negyedik lett 2:09.91 perccel.

Ami talán még Szilágyi sikerénél is nagyobb meglepetés, hogy Hosszú kedvenc számában, 200 méter vegyesen is második lett, 67 századdal kapott ki a kanadai Sydney Pickremtől. A 30 éves klasszis ebben a számban 2013. július 27. óta őrzi veretlenségét, már ami az olimpiát, a világbajnokságokat, az Európa-bajnokságokat és a világkupasorozatot illeti. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a két, embert próbáló szám között Hosszú 100 méter háton is érdekelt volt, ahol 1:01.24-gyel negyedik lett, majd még 200 méter gyorson is rajthoz állt, de erre már nem maradt ereje, jelentős hátránnyal, 2:06.89 perccel lett negyedik.

Kozma Dominik 400 méter gyorson lett ugyancsak negyedik.

A nap zárásaként 4x100 méteres vegyes vegyesváltók küzdelmeit rendezték nemzetközi csapatok részvételével. A második helyezett négyesnek tagja volt Kapás Boglárka és Késely Ajna, a harmadiknak pedig Hosszú Katinka.

Az 1,2 millió dollár összdíjazású eseményre - amelynek első állomását a hét közepén Sencsenben rendezték - a FINA hívta meg a sportág legjobbjait.

A nagymedencés viadalon nem rendeztek előfutamokat, számonként mindössze négyen indultak, az első helyezett 10 ezer, a második 8 ezer, a harmadik 6 ezer, a negyedik 5 ezer dollárral gazdagodott.

MTI