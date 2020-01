Vízilabda Eb - A férfiaknál is több gólt lőtt a magyar női válogatott

2020. január 19. 22:27

A szerbek elleni papírforma győzelemmel fejezte be a csoportkört a magyar válogatott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.

Bíró Attila együttese vasárnap a torna egyik leggyengébb csapata, a szerbek ellen nyert 27-0-ra.

A magyarok a keddi negyeddöntőben a franciákkal találkoznak, várható sikerüket követően pedig a világbajnoki ezüstérmes spanyol és a görög csapat párharcának továbbjutójával csapnak össze.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egyetlen tokiói indulási jog szerezhető meg. Az európai csapatok közül ez csak a spanyoloknak van meg, azaz a magyarok csak aranyéremmel juthatnak ki erről a tornáról az olimpiára.



Európa-bajnokság (Duna Aréna):

nők, csoportkör, 5. forduló:

Magyarország-Szerbia 27-0 (5-0, 5-0, 9-0, 8-0)



Duna Aréna, v.: Blanchard (francia), Nicolosi (olasz)

gólszerzők: Gurisatti 7, Szilágyi 5, Keszthelyi 4, Parkes 3, Garda, Rybanska, Gyöngyössy 2-2, Leimeter, Vályi 1-1



Magyarország: Gangl - Vályi, Szilágyi, Rybanska, Illés, Gurisatti, Parkes - cserék: Garda, Keszthelyi, Máté, Leimeter, Gyöngyössy, Kasó (kapus)



Tét nélküli összecsapással zárta a csoportküzdelmet a magyar válogatott, ráadásul az egész torna egyik leggyengébb csapata, a szerb ellen, így a gólkülönbség volt az egyetlen kérdés.

A szövetségi kapitány sorokat cserélt az első két negyed között, az egyetlen közös nevező Vályi Vanda volt, aki végig a vízben volt a nagyszünetig. A két sor különcsatájának állása döntetlen volt a félidőben, amikor 10-0-át mutatott az eredményjelző.

A fordulás után Máté Zsuzsanna maradt benn a sorcserénél, a szerbek egyre jobban elfáradtak, így még kevesebb lehetőségük volt gólt szerezni.

A zárófelvonásban sem változott a játék képe, ahogyan a férfiak szombaton - 26-0 Málta ellen -, úgy most a nők is "lenullázták" ellenfelüket, ami rendkívül ritka a vízilabdában.



Bíró Attila a találkozót követően elmondta: mindenképp örömteli, hogy csapata ezeket a mérkőzéseket is rendkívül jó, nézőcsalogató, szórakoztató játékkal tudta megnyerni.

Hozzátette, az Európa-bajnokság még csak most kezdődik, a legfontosabb pedig az, hogy a gárda védekezésben tovább fejlődjön, támadásban pedig az eddigieknek megfelelően minél kevesebb hibát kövessen el.

Érdekesség, hogy a magyar női válogatott Európa-bajnokságon legutóbb 1991-ben tudta lenullázni aktuális ellenfelét, akkor a görög együttes volt a szenvedő fél (10-0).



A csoport többi mérkőzésén:

Oroszország-Görögország 12-7 (1-3, 4-3, 3-0, 4-1)

Szlovákia-Horvátország 9-7 (1-3, 3-1, 3-2, 2-1)

A csoport végeredménye: 1. MAGYARORSZÁG 15 pont, 2. Oroszország 12, 3. Görögország 9, 4. Szlovákia 6, 5. Horvátország 3, 6. Szerbia 0



A negyedöntő programja:

kedd:

Szlovákia-Hollandia 14.30

Oroszország-Olaszország 16.00

Görögország-Spanyolország 17.30

MAGYARORSZÁG-Franciaország 19.00

MTI