Újabb városokban bukkant fel az új tüdőgyulladás-vírus Kínában

2020. január 20. 10:54

Pekingben és a dél-kínai Sencsenben is felbukkant az új, tüdőgyulladást okozó vírus, miközben a járvány kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhanban jelentősen megugrott a fertőzöttek száma a hétvégén – derül ki a helyi egészségügyi bizottságok hétfői jelentéseiből. A kínai főváros déli részén fekvő, a tavaly szeptemberben megnyitott új nemzetközi repülőtérnek is helyet adó Tahszing kerületben két esetben diagnosztizáltak az új koronavírus okozta fertőzést, míg a Sencsennek helyet adó Kuangtung tartomány egészségügyi bizottsága egy fertőzöttről számolt be. Mindhárom beteg nemrégiben járt Vuhanban.

Az ország keleti részén található Csöcsiang tartományban emellett öt embert helyeztek karanténba légzőszervi megbetegedés miatt. Mindannyian voltak Vuhanban az elmúlt hetekben, de egyelőre egyik esetben sem született diagnózis. Kína szárazföldi részén ezzel első alkalommal jelentették hivatalosan a fertőzés megjelenését Vuhanon kívül, miközben az már az ország határain túl is felbukkant: Tajvanon négy, Szingapúrban három, Vietnamban kettő, Nepálban egy betegnél merült fel a fertőzés gyanúja, míg Japánban egy esetben jelentették a vírus megjelenését. Emellett Hongkongban szombatig 90 embert helyeztek karanténba – közülük már 14-et hazaengedtek, de egyetlen esetben sem erősítették meg az új koronavírus jelenlétét.

Vuhanban a hétvége során 136 új páciensnél diagnosztizálták a vírusfertőzést, egy kezelés alatt álló beteg pedig meghalt – ezzel a betegségben eddig elhunytak száma háromra emelkedett. Az egészségügyi bizottság jelentése szerint a járvány kitörése óta vasárnap estig 198 esetet regisztráltak a városban. Huszonöt ember már gyógyultan távozhatott a kórházból, míg 170-en jelenleg is kezelés alatt állnak, közülük 35 ember állapota súlyos, kilencé pedig válságos. A fertőzöttekkel 817-en kerültek közeli kapcsolatba, közülük még 90 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, a többieknél nem jelentkeztek a betegségre utaló tünetek. Az eddig nem ismert koronavírus egy halpiacon jelenhetett meg először Vuhanban, majd cseppfertőzéssel terjedt.

Az atípusos tüdőgyulladás (SARS) és a közel-keleti légzőszervi tünetegyüttes (MERS) okozói is koronavírusok, de a vuhani egészségügyi hatóságok szerint a mostani megbetegedések esetében nem a fentiek valamelyikéről van szó. Különös aggodalomra ad okot az, hogy a hétvégén beköszönt Kínában a holdújév, ilyenkor pedig emberek százmilliói kelnek útra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mindazonáltal ellenzi az utazási tilalom bevezetését, mondván, nincs arra utaló jel, hogy a betegség könnyen terjedne az emberek között.

MTI