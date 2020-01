Fidesz: A Soros-tervet akarja megvalósítani a Momentum liberális pártcsaládja

2020. január 20. 12:39

A „Soros-tervet” akarja megvalósítani a Momentum liberális pártcsaládja – mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Az Európai Parlament (EP) liberális csoportja – amelynek a Momentum is tagja – közzétette migrációs csomagját, amelynek több pontja „igen ismerős a Soros-tervből” – fogalmazott a politikus, megjegyezve, hogy az Újítsuk meg Európát nevű képviselőcsoport alelnöke Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője.

Halász János a liberálisok javaslatairól kifejtette: Európát bevándorlókontinenssé, nyitott társadalommá akarják tenni, kötelező betelepítési kvótát akarnak, vagyis a migránsok kötelező szétosztását minden tagállamba, és nagyobb befolyást adnának a Soros-szervezeteknek a migráció kezelésében. Azt is mondta, hogy állampolgárságot akarnak adni a bevándorlóknak, ezzel pedig nemcsak választójogot adnának a migránsok tömegeinek, hanem rövid idő alatt teljesen átalakítanák Európa kultúráját is. Emellett fel akarják gyorsítani a migránsok betelepítését, családegyesítését, és csökkentenék a nemzetállamok hatáskörét a migránsok kérelmeinek elbírálásánál – idézte a javaslatokat.

A szóvivő értékelése szerint a migráció menedzselésére és a migránsok befogadására, nem pedig a migráció megállítására akarják felkészíteni a tagállamokat; a bevándorlást alapvetően jó dolognak, lehetőségnek tekintik”. – Ezeket a javaslatokat újra és újra halljuk a bevándorláspártiaktól és a Soros-hálózattól, és most kész terv formájában a liberálisok újra neki is futnak ezek megvalósításának az új EP-ben – mondta. Halász János a javaslatcsomagot egyértelműen bevándorláspártinak és egész Európára és Magyarországra is veszélyesnek nevezte, hozzátéve, nincs kétségük afelől, hogy a magyar ellenzéki pártok – köztük a Momentum is – beállnak a bevándorláspárti javaslat mögé, ismét szembemenve a magyar emberek akaratával.

MTI