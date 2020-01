227 millió forinttal támogatta a kormány síterepek fejlesztését 2019 végén

2020. január 20. 15:37

Mintegy 227 millió forint támogatást nyújtott a kormány a magyar síterepek szolgáltatásainak fejlesztésére 2019 végén – mondta az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn Eplényben a síelést népszerűsítő kampányt bemutató rendezvényen. Révész Máriusz kiemelte: a támogatások öt magyar síterepet érintettek. A fejlesztésekkel megújul a Nagy-Hideg-hegyi turistaház, a pécsi síház, a Vasas Síház és a bánkúti síház, Eplényben új sífelvonó épül, Bánkúton pedig új pályakarbantartó gépet szereztek be.

A kormánybiztos hangsúlyozta: Magyarországon is van igény sípályákra. Ezt mutatja az is, hogy az eplényi sípálya évente ötven-hatvanezer látogatót vonz. Bár a magyarországi pályák nem versenyképesek az Alpokkal, de kiválóan alkalmasak arra, hogy a sport iránt érdeklődők az országhatárokon belül tanuljanak meg síelni, a családoknak pedig arra, hogy egy-két napos síeléssel szakadjanak ki a mindennapokból – mondta. Hozzátette: erre szeretné felhívni a figyelmet a téli sportok népszerűsítésére indított Síeljünk itthon! kampány.

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által indított, a Chernel István Sí- és Turisztikai Klaszter szakmai támogatásával megvalósuló kampányban videofilmek forgatásával és influencerek bevonásával is igyekeznek népszerűsíteni a síelést. A programot később a túrázást, az evezést és a kerékpározást népszerűsítő kampányok követik majd – tette hozzá. Fehér Gyula, a Chernel István Sí- és Turisztikai Klaszter elnöke kiemelte: a magyar sípályák jóval közelebb vannak, mint a külföldiek, és viszonylag könnyen be lehet havazni azokat a Kárpát-medencére jellemző hidegpárna-jelenség miatt. Emellett a kisebb magasság és az alacsonyabb sebesség miatt a magyar sípályák biztonságosabbak is a környező országokénál – tette hozzá.

A klaszter elnöke arról is beszélt: péntek éjjel Eplényből két teherautónyi mesterséges havat szállítanak a Balaton partjára, Alsóörsre. Ebből másnap egy közel száz méter hosszúságú sífutó pályát alakítanak ki, ahol a gyermekek ingyenesen kipróbálhatják a sífutást. Ehhez mintegy húsz pár sífelszerelést is biztosítanak a helyszínen. Ebele Bálint, a Síaréna Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az idei szezonban eddig több mint 136 ezer köbméter havat gyártottak, ami hetven centis átlagos hómélységet jelent az eplényi pályán.

Hangsúlyozta: 2017-től a kezdőkre és a családokra fókuszálnak, a tavalyi szezonban 50-60 ezer látogatót fogadtak, ami a négy évvel azelőttihez képest 141 százalékos növekedés. A síszezonon kívül a felvonó libegőként funkcionál, fejlesztéseiknek köszönhetően a 2015-ös négyezres látogatottságukat a tavalyi szezonra 35 ezer fölé növelték, csak 2019-ben az előző évhez képest 48 százalékos volt az emelkedés. Ebele Bálint arról is beszélt: terveik közt szerepel, hogy a hóágyúik vízszállító képességét kihasználva egy, a hegytetőről induló vízicsúszdát építenének, ami hosszával a világon egyedülálló lenne.

MTI