Hosszúnak ígérkezik a Salvinivel szembeni jogi eljárás, ha egyáltalán elítélik

2020. január 21. 10:59

A volt olasz belügyminiszter, Matteo Salvini saját maga szorgalmazza, hogy a parlament fossza meg mentelmi jogától, és állítsa bíróság elé egy migránsügyben, a jobbközép vezetőjével szembeni jogi eljárás azonban hosszúnak ígérkezik a keddi olasz sajtó szerint, amely azt is kétségbe vonja, hogy Salvinit egyáltalán elítélhetik.

Lapkommentárok szerint Matteo Salvini megnyerte az első fordulót az olasz politikát felkavaró újabb "migránsügyben". Elérte, hogy a vasárnapi tartományi választások kampányfinisében ismét majdnem kizárólag róla hallani: arról, miként akadályozta meg belügyminiszterként az illegális bevándorlást, az olaszországi határok védelmével.



A Liga és a jobbközép vezetője képviselte migrációs döntésekről a felsőház fog véleményt mondani a február 17-ig megtartandó szavazással. A szenátusnak kell döntenie arról, hogy megfosztja-e vagy sem Matteo Salvini szenátort mentelmi jogától, amely nélkül bíróság elé állítható.



A szenátusi szavazás kimenetele kezdetben egyértelműnek tűnt, a helyzet azonban váratlan fordulatot vett a felsőház mentelmi bizottságának hétfő esti ülésén. A Salvini-ellenes kormánypártok - a Liga volt szövetségese, az Öt Csillag Mozgalom (M5S), továbbá a Demokrata Párt (PD) és más kisebb baloldali pártok - távolmaradtak a bizottsági ülésről, a Liga viszont Salvini mentelmi jogának megvonását támogatta. A parlamenti szabályozás szerint így a bizottság végül Matteo Salvini mentelmi jogának megvonását javasolja a felsőháznak.



A felsőházi szavazáson tehát az az abszurd helyzet alakulhat ki, hogy a Liga szorgalmazza Salvini bíróság elé állítását, miközben nem tudni, hogy a kormánytöbbség ezek után milyen állásfoglalást kíván majd képviselni.



"Állítsanak bíróság elé, akkor sem engedem be Olaszországba azt, akinek nincsen joga ehhez!" - hangoztatta Matteo Salvini. A Liga vezére "az igazságszolgáltatást saját politikai céljaira használja fel" - reagált Nicola Zingaretti, a PD főtitkára.



Salvini megkavarta a kártyákat, stratégiát váltott, védekezés helyezett támadásba csapott át, "maga tette a bilincset saját kezére" - írták az olasz lapok.



Az Il Foglio úgy vélte, Salvini "politikai áldozatként való szerepjátszása" jelenleg a január 26-án Emilia Romagnában és Calabriában esedékes tartományi választásokat szolgálja. Az IlSole24Ore című gazdasági napilap szerint Matteo Salvininak az a taktikája, hogy a migrációt, Olaszország és az Európai Unió migrációs politikájának szembeállítását, valamint saját "üldöztetését" helyezte a középpontba, sikeresnek bizonyulhat támogatottsága további növelésére. Az újság megjegyezte: Silvio Berlusconi volt kormányfő példája mutatja, hogy minél több bírósági ügye volt, annál nagyobb népszerűség övezte.



A Corriere della Sera kiemelte, hogy ha a szenátus februárban meg is vonja Matteo Salvini mentelmi jogát, az eljárás visszakerül a kormány volt tagjait érintő ügyekben illetékes miniszteri bíróság elé, innen pedig a szicíliai Catania ügyészségére, amely már tavaly sem támogatta a volt belügyminiszter elleni vádemelést. A Corriere kétli, hogy Salvinit egyáltalán bíróság elé állítják. Természetesen mentelmi jog nélkül Matteo Salvinivel szemben más eljárás is indulhat.



A mostani migrációs ügyet eredetileg a szintén szicíliai Siracusa ügyészsége indította el az olasz parti őrség Gregoretti nevű hajója miatt.



A hajóval érkező 131 migráns tavaly nyáron öt napig nem kapott engedélyt a partraszállásra, csak miután más EU-tagállamok vállalták átvételüket. Az ügyészség szerint Salvini korlátozta a hajón lévők személyi szabadságát, visszaélt hivatali hatalmával, megsértette a nemzetközi konvenciókat. Matteo Salvini ezzel kapcsolatban 30 oldalas feljegyzést nyújtott be, kiemelve, hogy a migránsok feltartóztatását a korábbi M5S-Liga kormánnyal és a miniszterelnök Giuseppe Contéval közösen rendelte el. "Őket is viszem magammal a bíróságra" - jelentette ki Matteo Salvini.



A sajtó szerint nehéz elképzelni, hogy ha - az olasz igazságszolgáltatás nagyon lassú tempójával - Matteo Salvinit végül bíróság elé is állítják, a tavaly nyáron még vele kormányzó Conte és az M5S-t irányító Luigi Di Maio "ebből kimaradhat".



