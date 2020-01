Jogerősen hat évre ítéltek egy szegedi kábítószer-kereskedőt

2020. január 21. 12:49

Jogerősen hat év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla kedden egy helybéli férfit, aki 2017-ben és 2018-ban Hollandiából behozott kábítószert értékesített Békéscsabán.

A táblabíróság különösen jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntettében mondta ki bűnösnek a harmincéves férfit, helybenhagyva az első fokon eljáró Gyulai Törvényszék ítéletét.



A vádlott 2017. december 5. és 2018. március 18. között Amszterdamban nagyobb mennyiségű kábítószert - amfetamint, kokaint, marihuánát, MDMA-tartalmú tablettákat, valamint LSD-bélyegeket - vásárolt. A drogot Magyarországra szállította, majd Békéscsabán értékesítette.



A férfi 2018. április 30-án ismét Hollandiába utazott, újabb szállítmány kábítószert vett, amelyet szegedi lakásán helyezett el. Május 3-án a rendőrség a vádlott Békéscsabán bérelt lakásán, majd még aznap este szegedi otthonában is kábítószert, valamint a drog értékesítéséhez használt eszközöket foglalt le.



A bizonyíthatóan eladott és a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, annak 7,61-szerese. A vádlottól levett vizeletminta azt is igazolta, hogy a férfi maga is fogyasztott a kábítószerekből.



A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését.

MTI