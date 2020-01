Hajóbaleset - Fővárosi Törvényszék: elegendő a vádlott bűnügyi felügyelete

2020. január 21. 15:54

A szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel továbbra is szükséges kényszerintézkedést alkalmazni a dunai hajóbaleset vádlottjával szemben, de az eljáró másodfokú bíróság szerint erre alkalmas a bűnügyi felügyelet - indokolta kedden a Fővárosi Törvényszék azt a hétfői döntését, amellyel megszüntette az ukrán hajóskapitány letartóztatását.

2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó Budapesten, a Margit híd közelében ütközött neki a Hableány sétahajónak, amely elsüllyedt. A sétahajón 35-en voltak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast a mai napig keresnek a hatóságok.



A Fővárosi Törvényszék keddi közleményében azt írta: mint másodfokú bíróság, január 20-ai ülésén megváltoztatta a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzését és döntésével megszüntette a többek között vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétségével vádolt férfi letartóztatását.



Ugyanakkor a bíróság az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig elrendelte a férfi nyomkövető technikai eszközzel ellenőrzött bűnügyi felügyeletét.



A Fővárosi Törvényszék álláspontja szerint a férfi esetében nem áll fenn a bizonyítás veszélyeztetésének - például a büntetőeljárásban részt vevők megfélemlítésének vagy jogellenes befolyásolásának, valamint tárgyi bizonyítási eszközök, elektronikus adatok megsemmisítésének, meghamisításának vagy elrejtésének - kockázata.



Döntése indokolásában a bíróság felhívta a figyelmet arra, hogy a Kúria egy korábbi határozata értelmében a bizonyítás veszélyeztetéséről szóló határozatnak nem elegendő feltételezéseken nyugodnia, annak adatokkal, tényekkel igazolhatónak kell lennie.



A törvényszék eljáró tanácsa kiemelte, hogy - mint azt korábban már más bíróságok is megállapították - a vádlott nem törekedett elektronikus adatok megsemmisítésére és nincs adat arra sem, hogy a férfi bárkit is befolyásolni kívánt volna a bizonyítás eredményességének befolyásolása céljából.



A törvényszék szerint a szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölése érdekében a továbbiakban is szükség van személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazására, ennek meghatározása során azonban a szükségesség, arányosság és fokozatosság elvét szem előtt kell tartani.



A bíróság szerint a szigorúbb feltételekkel elrendelt és a vádlott mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával biztosított bűnügyi felügyelet alkalmas a férfi eljárásban való részvételének biztosítására, a szökés veszélyének minimalizálására.



Ezt a döntését a bíróság többek között azzal indokolta, hogy a vádlott eddig is betartotta a bűnügyi felügyelet magatartási szabályait, ami a terhelt önkéntes jogkövető magatartásra való hajlandóságára utal.



A másodfokú végzés szerint a szökés, elrejtőzés veszélyét további körülmények is csökkentik, például az, hogy a vádlott Budapesten egy, a rendőrség által is ellenőrzött és a nyomozó hatóság felé bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik - írták.



A VI-VII. kerületi ügyészség tavaly november 28-án emelt vádat Jurij C. ellen a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmények miatt.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság legutóbb tavaly decemberben helyezte ismét letartóztatásba a kapitányt. Akkor a döntést azzal indokolták, hogy ha a vádlott Ukrajnába szökne, országa nem adná ki más államnak saját állampolgárát.

