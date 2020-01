Vízilabda Eb - Simán jutott a négy közé a magyar női válogatott: 16-3

2020. január 21. 20:17

A magyar válogatott bejutott a legjobb négy közé a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.

A francia Clemence Clerc (b), valamint Rybanska Natasa (k) és Kasó Orsolya (hátul, kapus), a magyar válogatott tagjai a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornája negyeddöntőjében játszott Magyarország - Franciaország mérkőzésen a Duna Arénában 2020. január 21-én. MTI/Czagány Balázs



Bíró Attila együttese a keddi negyeddöntőben magabiztos játékkal, 16-3-ra győzte le a franciákat.

A magyar csapat a csütörtöki elődöntőben a világbajnoki ezüstérmes, s az európai csapatok közül egyedüliként már olimpiai induló spanyol gárdával találkozik.



kvalifikációs kontinensviadalon egyetlen tokiói kvóta talál gazdára.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, negyeddöntő:

Magyarország-Franciaország 16-3 (5-2, 3-1, 5-0, 3-0)



Duna Aréna, v.: Dreval (orosz), Nicolosi (olasz)



gólszerzők: Keszthelyi 4, Vályi 3, Szilágyi, Leimeter 2-2, Illés, Garda, Gurisatti, Parkes, Máté 1-1 illetve Guillet 2, Millot 1

Magyarország: Kasó - Vályi, Garda, Gurisatti, Parkes, Keszthelyi, Máté - cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Gangl (kapus)

Abszolút favoritként várta a negyeddöntőt a tornán százszázalékos magyar csapat, ugyanis a korábbi Eb-ken mind a hét mérkőzését megnyerte a franciák ellen, köztük a négy évvel ezelőtt Belgrádban, ugyancsak a nyolc között megrendezett összecsapást (18-6).



A magyarok rendkívül összeszedetten kezdték a találkozót, a franciáknak erőn felüli teljesítmény kellett ahhoz is, hogy tiszta lövőhelyzetet dolgozzanak ki, Kasó Orsolyának rengeteg blokk segített. A házigazdák a nyitónegyedben három gólt szerző Keszthelyi Rita vezetésével 5-2-es előnyre tettek szert.



A hazai védekezés a folytatásban is rendben volt, elől viszont becsúszott egy-két kapkodásból adódó hiba, de ez is bőven belefért, a nagyszünetben 8-3-at mutatott az eredményjelző. A fordulást követően még inkább "kinyílt az olló", a kapuban Kasót váltó Gangl Edinát nem tudták megoldhatatlan feladat elé állítani a franciák, akikre az utolsó nyolc perc előtt tizet számolt a közönség (13-3).



A negyedik negyedben közel hat és fél percen keresztül nem született gól, ekkor Parkes Rebecca, majd Keszthelyi tett arról, hogy ez a játékrész is biztosan a magyaroké legyen. A 16-3-as végeredményt Máté Zsuzsanna állította be, a házigazdák pedig a meccs második felét kapott gól nélkül hozták le.

korábban, negyeddöntő:

Spanyolország-Görögország 12-9 (4-3, 2-2, 3-1, 3-3)

Oroszország-Olaszország 13-7 (3-2, 3-3, 4-1, 3-1)



a 11. helyért:

Németország-Szerbia 15-13 (4-2, 1-2, 2-6, 4-1, 4-2) - ötméteresekkel



a 9. helyért:

Izrael-Horvátország 11-7 (1-1, 6-2, 2-2, 2-2)

A női torna további programja:

csütörtök, elődöntő:

MAGYARORSZÁG-Spanyolország 17.30



Oroszország-Hollandia 19.00



az 5-8. helyért:



Görögország-Franciaország 14.30



Olaszország-Szlovákia 16.00



MTI