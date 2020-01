Novák Katalin Dublinban: 2010-ben válságból kellett visszahozni Magyarországot

2020. január 21. 22:32

Magyarországot 2010-ben gazdasági, politikai és morális válsághelyzetből kellett visszahozni - mondta kedden Dublinban Novák Katalin.

Novák Katalin - bocskairadio.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a magyar családpolitikáról tartott előadást egy magas szintű szakértői fórumon az ír fővárosban.



A rendezvény után az MTI-nek telefonon elmondta: előadásában kiemelte, hogy a magyar kormány immár tízedik éve a családok életkörülményeinek javításán dolgozik, igyekszik biztosítani, hogy a családok "évről évre léphessenek egyet előre".



Az államtitkár szerint e politika célja, hogy azok a fiatalok, akik családalapításban gondolkodnak, kapjanak meg ehhez minden lehetséges támogatást, annak érdekében, hogy annyi gyermekük lehessen, amennyit szeretnének, és akkor, amikor a gyermekeket vállalni szeretnék.



Magyarország ezért fordítja a költségvetésének csaknem 5 százalékát családtámogatásra; ez megközelíti a fejlett országok átlagának kétszeresét, és a kormány által 2010-ben erre a célra fordított összegnek csaknem 2,5-szerese - mondta előadásában az Emmi államtitkára.



Novák Katalin elmondta: a tavaly bevezetett családvédelmi akcióterv híre nagyon sokakhoz eljutott, külföldön is számos helyen figyelemre érdemesnek tartják, és a keddi dublini szakértői rendezvény résztvevői is érdeklődtek iránta.



Előadásában hangsúlyozta: Magyarországon nemzeti egyetértés van abban, hogy a családok támogatása, a születendő gyermekekre fordított források jelentik a legjobb befektetést.



Elmondta azt is: a gyermekvállalási kedv több mint 20 százalékkal emelkedett, a házasságkötések száma negyven éve nem látott szintet ért el, az abortuszok és a válások száma pedig egyaránt történelmi mélypontra csökkent.



Novák Katalin - aki az elmúlt napokban az Egyesült Államokban és Németországban is járt - hangsúlyozta: őt is meglepi, hogy mennyien tudnak mindarról, ami Magyarországon történik, és bár a kormány nem tűzte ki célként, hogy a magyar családpolitika nemzetközi léptékben modellértékűvé és hivatkozási alappá váljon, ez mégis bekövetkezett. "Magyarország ma hivatkozási alap, ha a családközpontú kormányzásról van szó" - tette hozzá.



Kijelentette: a magyar családpolitikát az teszi külföldön modellértékűvé, hogy a családközpontú támogatások sikeres gazdaságpolitikával társulnak. Külföldön is látják, hogy amikor ez a politika elindult, Magyarországon a munkanélküliségi ráta meghaladta a 11 százalékot, ma viszont mindössze 3,3 százalék. "Annak idején GDP-növekedésről nem is álmodhattunk, ma viszont évről évre 4-5 százalék a növekedési ütem, költségvetési hiányunk pedig minden évben 3 százalék alatt marad, ami nem volt jellemző a 2010 előtti időszakban" - hangsúlyozta az Emmi államtitkára.



Az MTI-nek elmondta: írországi látogatásán olyan konzervatív gondolkodókkal találkozott, akik sajnálattal állapították meg, hogy Írország ma már nem mintaállam a családpolitika szempontjából, jóllehet egykor szintén annak számított a gyermekszületések száma, a családtámogatás alapján. Vendéglátói szerint azonban Írország mára eltávolodott ezektől az értékektől, és ők azt szeretnék, ha ez a folyamat visszafordulna, ismét a családközpontúság felé.



"Látogatásomnak is ez volt az apropója, hiszen ha lehetőség nyílik arra, hogy a magyar családpolitika iránt érdeklődőknek beszámoljak eredményeinkről, ezt igyekszem megtenni" - mondta Novák Katalin.



MTI