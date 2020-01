MNB: a Zöld Gazdaság hazánk egyik kitörési pontja

2020. január 22. 00:02

A Magyar Nemzeti Bank több mint 400 fő részvételével immár hetedik alkalommal rendezte meg 2020-ban a Lámfalussy Lectures Conference nevű rendezvényét. A Lámfalussy Sándor kiemelkedő, magyar származású európai közgazdászról elnevezett konferencia az MNB tavalyi évben bemutatott Zöld Programjában lefektetett alapelvek mentén lett meghirdetve, így megrendezése során a jegybank mindvégig törekedett saját ökológiai lábnyomának csökkentésére. Az MNB egyik fontos célja és felelőssége Magyarország hosszú távon is fenntartható növekedésének, fejlődésének elősegítése, ezért a rendezvénnyel együttjáró környezeti terhelést egy hazai ökológiai beruházás finanszírozásával ellentételezi, illetve - többek között - eltekintett a részletes konferenciafüzet papírra nyomtatásától is, helyette mobilos applikációval segítette a konferencia résztvevőit.

Az MNB meggyőződése, hogy a Zöld Gazdaság hazánk egyik kitörési pontja: egy olyan terület, amelyen a fenntartható gazdasági növekedés elérése ökológiai előnyökkel is járhat. A Zöld Gazdaság azonban nem létezhet környezetileg is kockázattudatos, valamint a hosszútávú, fenntarthatósági szempontokat is érvényesítő bankok, biztosítók és befektetési szolgáltatók nélkül. A jegybank pedig ennek érdekében úgy tud hatni a pénzügyi közvetítő szférára, ha maga is jó példával jár elől a környezettudatos működés terén.

A konferencián számos neves közgazdász, jegybankár és az üzleti szféra képviselői vettek részt, akik a hosszú távon fenntartható gazdasági növekedés és felzárkózás aktuális kérdéseivel kapcsolatos nézeteiket osztották meg. Az előadók közül kiemelhető Robert Holzmann osztrák jegybankelnöke.

Robert Holzmann, az Osztrák Nemzeti Bank elnöke beszél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által rendezett Lámfalussy Lectures Konferencián Budapesten 2020. január 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Rangos előadó volt Poul M. Thomsen, az IMF Európai igazgatóságának vezetője, Debora Revoltella az Európai Beruházási Bank igazgatója és vezető közgazdásza, Olivier Garnier a francia jegybank főigazgatója és vezető közgazdásza, illetve Serey Chea a kambodzsai jegybank alelnöke és főigazgatója.

