Közös fejlesztéseket tervez Csongrád és Temes megye

2020. január 22. 08:58

Közös beruházásokat készít elő Csongrád és Temes megye annak érdekében, hogy a 2021-28-as uniós fejlesztési ciklus indulása után szinte azonnal képesek legyen pályázatokat benyújtani – tájékoztatta a Csongrád Megyei Önkormányzat az MTI-t.

A hamarosan lezáruló jelenlegi fejlesztési ciklus során 38 millió eurónyi forrásból több tucatnyi közös cél valósult meg a magyar-román határ két oldalán Csongrád és Temes megyében. Jelenleg is zajlik a szegedi gyermekklinikán egy 1,5 millió eurós beruházás, de a határon átnyúló forrásból finanszírozott fejlesztés növelte a betegellátás színvonalát a hódmezővásárhelyi kórházban vagy a Szegedi Tudományegyetem onkológiai klinikáján. A két szomszédos megye együttműködésének köszönhetően elindult fejlesztés javítja az árvízi biztonságot is az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság területén is.

Gémes László (Fidesz-KDNP), a Csongrád Megyei Közgyűlés és Calin Dobra, a Temes Megyei Tanács elnöke egyeztettek arról, melyek azok a területek, amelyeken a 2021-2028-as költségvetés ideje alatt hasonló, közös programok valósulhatnak meg. A megyei vezetők egyetértettek abban, hogy a határ két oldalán élők számára egyaránt fontosak az egészségügyi, a turizmust érintő és a környezetvédelmi célok, és elhatározták, hogy szakértői szintű munka kezdődik az erre vonatkozó, közös fejlesztési tervek előkészítése érdekében.

Calin Dobra rámutatott, Temes megye érdekelt lenne abban, hogy a nemrégiben megnyílt magyar-szerb határátkelő hely mellett egy magyar-román is létesüljön a megye déli csücskében, Kübekházánál.

Gémes László pedig annak lehetőségét vetette fel román kollégájának, hogy Csongrád megye is bekapcsolódhasson a 2021-ben Temesváron megvalósuló, Európa Kulturális Fővárosa programsorozatba. Szó volt turisztikai együttműködések megindításáról, egy közös magyar és román nyelvű kiadvány elkészítéséről is – áll a közleményben.

MTI