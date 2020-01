Australian Open - Fucsovics Márton a harmadik fordulóban

2020. január 22. 10:18

Fucsovics Márton bejutott a harmadik fordulóba a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután szerdán jobbnak bizonyult az olasz Jannik Sinnernél.

Az első két szettben a világranglistán 67. magyar játékos egy-egy brék után, 3:3-nál ismét elvette riválisa adogatását, aki tavaly megnyerte az U21-es világbajnokságot, és jelenleg a 82. helyen áll. Ez mindkét esetben elég volt a szett megnyeréséhez, a harmadik felvonásban viszont a 27 éves Fucsovics került hátrányba (0:2), ám stabil alapvonaljátékkal 4:3-ra fordított, 18 éves riválisa pedig - aki tavaly áprilisban a budapesti tornán vívta élete első ATP-főtáblás találkozóját - meccslabdánál kettős hibát ütött.

Első találkozójuk 2 óra 16 percig tartott.

Fucsovics a diadal után a pálya szélén boldogan fogadta a magyar szurkolók gratulációját, majd mindenkivel "lepacsizott" és fotózkodott.

"Remekül sikerült felkészülni Jannikból, kicsit magamra ismertem benne, mert 18 évesen én is próbáltam leütni az ellenfelet a pályáról és nagy nyerőket ütni" - nyilatkozta a Tennis love and game oldalnak. "Most, lassan 28 éves fejjel már máshogy gondolkodom, próbáltam variálni a játékot, a nagy szélben minél több első szervát beütni, és felnőttesen játszani. A 20 éves Shapovalov elleni első körös győzelmem után elhittem, hogy meg tudom verni ezeket a fiatal játékosokat, mindkettejük ellen azt éreztem, hogy én vagyok a nagyfiú, és meg kell mutatnom nekik."

Fucsovics elárulta, már az előző napokban is jól ütötte a labdát, "fekszik" neki a labda és a pálya is. Hozzátette, sokat segítettek neki a magyar szurkolók, és a sok "hajrá, Marci"-tól szinte hazai pályán érezte magát.

Az MTK teniszezőjére az amerikai Tommy Paul (80.) vár a 32 között, aki a 18. kiemelt bolgár Grigor Dimitrovot több mint négyórás csatában, döntő rövidítésben búcsúztatta.

Eredmény, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

férfiak:



Fucsovics Márton-Jannik Sinner (olasz) 6:4, 6:4, 6:3

MTI