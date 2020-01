Orbán Viktor: A Néppárt elveszíti befolyását és pozícióit, elfelejti alapértékeit

A Libero olasz jobboldali újság cikkben foglalkozott a Fidesz helyzetével az Európai Néppárt belső válsága kapcsán. Orbán Viktor részéről az első idei kormányzati sajtótájékoztatón ismét fölmerült annak esélye, hogy a Fidesz kilép az európai pártcsaládból. Orbán szerint az EPP egyre gyengébbé válik, „túl liberális, szocialista és centrista”, miközben elveszíti befolyását, pozícióit és elfelejti alapértékeit. A miniszterelnök itt két prioritást sorolt fel, amelyek közelebb hozhatják őt az olasz Matteo Salvinihez: Macron francia elnök európai hatalmának kiegyensúlyozása, valamint az Egyesült Államok Iránnal szembeni külpolitikájának támogatása.

Az Affari Italiani olasz digitális napilap is a Néppárt és a Fidesz közötti feszültségről ír, ami az olasz jobboldalon – a Liga és a Meloni-féle Olaszország fivérei (Fdl) közt – is versenyt indíthat el a Fideszért. A lap szerint a válás a magyar kormánypárt és az EPP viszonyában egyre közelebb kerül, és még kihívást jelenthet Salviniéknek azon pártok meghódítása is, amelyeket a Fidesz esetleg magával vihetne az szuverenista–euroszkeptikus, Identitás és Demokrácia elnevezésű európai parlamenti frakcióba – vagy a Meloni pártját is magába foglaló Európai Konzervatívok és Reformisták EP-frakcióba.

A Visegrád Post francia nyelvű kiadása Orbán Viktor kormányfő év elején tartott nemzetközi sajtótájékoztatója kapcsán idézi a miniszterelnök szavait, miszerint 2019 a választások éve volt, és hogy a 2020-as és 2021-es éveket a Fidesz teljes egészében az országirányításnak szentelné. Vagyis úgy tűnik – írja a portál –, hogy a Fidesz megpróbálja visszaszerezni az irányítást azáltal, hogy más húrokat is pengetne a migrációs téma mellett (még akkor is, ha azt nem hagyják figyelmen kívül vagy nem tagadják meg).

MTI