A kormánypártok jelöltjét támogatja az MSZP győri szervezetének korábbi alelnöke

2020. január 22. 14:05

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét támogatja az MSZP győri szervezetének korábbi alelnöke

Dézsi Csaba Andrást, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét támogatja az MSZP helyi szervezetének volt alelnöke a vasárnapi időközi győri polgármester-választáson.

Németh Árpád, aki több cikluson át volt tagja MSZP-s színekben a közgyűlésnek, szerdán a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatóján döntése indokaként úgy fogalmazott: a vasárnapi választás kimenetele a következő évek, évtizedek szempontjából meghatározó, sorsfordító lesz a megyeszékhely életében.

Hangsúlyozta, Dézsi Csaba Andrást a közös közgyűlési munka során szorgalmas és tehetséges embernek ismerte meg. Győrnek az ő személyére van szüksége - fűzte hozzá.

Mint mondta, baloldali embernek tartja magát, de az időközi választás ezúttal nem a pártokról szól, hanem Győrről, a győri emberek jövőjéről.

Kitért arra is, hogy az elmúlt években megromlott a kapcsolata az MSZP-vel. Meglátása szerint a párt eltért attól az iránytól, amit ő baloldalinak gondol, és olyan, neoliberális irányba mozdult el, amely a globális trendeket követi. Tapasztalata szerint a tehetségek is eltűntek a pártból, helyi és országos szinten is, helyettük szerencselovagok tűntek fel.

Mindezek mellett úgy véli, hogy "a száz százalékban tiszta, becsületes és őszinte eszközökkel kampányoló Dézsi Csaba Andrással és a Fidesszel szemben olyan tisztességtelen és hazug eszközöket használnak a kampányban, amelyekkel szemben egy normális, józan gondolkodású embernek fel kell emelnie a hangját" - mondta.

Megjegyezte azt is: Pollreisz Balázs közös ellenzéki jelölttől többször elhangzott, hogy megválasztása esetén "Soros-szervezeteket szeretne hozni a városházára és velük szeretné azt irányítani". "Ez számomra megdöbbentő és elfogadhatatlan. Nem én találtam ki, ő mondta" - mondta Németh Árpád.

MTI