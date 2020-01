Választ vár a Fidesz Gyurcsánytól az adatszivárogtatással kapcsolatban

2020. január 22. 17:42

– Valami nagyon nem stimmel a Demokratikus Koalíció adatkezelési gyakorlatával. Választ várunk arra, hogy Gyurcsányék hová és milyen célból küldik ki külföldre a magyarok adatait, pontosan milyen külföldi szerverekben tárolják és kik kezelik az adatokat – jelentette be Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője. Mint mondta, arra is választ szeretnének kapni, hogy valóban a Gyurcsány, illetve Soros György emberei által alapított cégekhez terelik-e az érzékeny adatokat. Hozzátette, ebben az esetben az is felmerül, hogy a magyarországi választások befolyásolására akarták azokat felhasználni.

Mint megírtuk, a bukott szocialista miniszterelnökkel Facebookon csevegő felhasználók érzékeny adatnak minősülő pártszimpátia, illetve egyéb személyes adatai külföldre – Észtországba és az Egyesült Államokba – kerülhettek.





magyarnemzet.hu