A magyar kultúra napja - Erdélyért életműdíjat kapott Szilágyi István

2020. január 22. 21:11

Erdélyért életműdíjat adott át Kolozsváron a magyar kultúra napján Szilágyi István írónak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Communitas Alapítvány és a Kós Károly Akadémia Alapítvány.

Amint a Kós Károly Akadémia Alapítványt vezető Markó Béla elmondta: a díj értékét nem az adja, hogy azt kik ítélik oda, hanem az, hogy eddig kik kapták meg. Szilágyi István az ötödik aki átvehette az életműdíjat, előtte Kántor Lajos irodalomtörténész, Egyed Ákos történész, Csíki Boldizsár zeneszerző és Dávid Gyula irodalomtörténész kapta meg az elismerést – tette hozzá.

A Szilágyi Istvánt méltató Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat főszerkesztője kijelentette: Szilágyi István műveiben a lélek megmaradása a kérdés. Az író újra és újra azokat a kérdéseket járja körül, amelyek időkön, emberéleteken túliak.

Az ünnep alkalmából az RMDSZ nyolcadik alkalommal adta át az erdélyi magyar kortárs kultúráért díjat az előadóművészet, az irodalom és a képzőművészet egy-egy jeles erdélyi magyar képviselőjének.

Az előadóművészet kategóriában kitüntetett Tompa Gábor színházrendezőt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját Kelemen Hunor méltatta. Az RMDSZ-elnök szerint Tompa Gábor előadásaival nem kíméli, gondolkodásra készteti a nézőt. Minden erejével azon van, hogy nyitva hagyja az értelmezés kapuját.

Az irodalom kategóriában díjazott Lövétei Lázár László költőt méltatva Markó Béla kijelentette: költészete késélen egyensúlyozik a pátosz és irónia közt. Szerinte Lövétei Lázár László alkalmi verseit ugyanaz az úr rendelte, aki minket idevezetett.

A képzőművészet kategóriában díjazott Újvárossy László grafikus méltatásában Kolozsi Tibor szobrász azt is megemlítette, hogy a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE) Újvárossy hozta létre a máig egyetlen magyar nyelvű képzőművészeti szakot Romániában.

A kolozsvári Kaszinóban tartott díjátadó gála előtti ünnepi beszédében Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke úgy vélte: a kultúra kortárs művelői elviszik az erdélyi magyarság hírét a világba, megmutatják, hogy élő közösség vagyunk.

Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője arról beszélt, hogy a kultúra mindig a közösség tükre. Akkor válik minőségivé és igényessé, ha fogyasztói is ugyanolyan igényesek.

Az est további részében Bogdán Zsolt kolozsvári színművész mutatta be A magyar nyelv története című, Bartis Attila szövegeiből készített előadását.

Közös ünnep Nagyváradon

Közös ünnepségen emlékezett meg a magyar kultúra napjáról szerdán Nagyváradon Debrecen, Berettyóújfalu és Margitta önkormányzata, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei és nagyváradi szervezete.

Halász János (Fidesz) országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke az MTI-hez is eljuttatott beszédében Nagyváradot olyan helynek nevezte, amelynek "erős a kulturális klímája", a magyarság egyik szellemi központja, "saját identitással, hagyománnyal és kultúrateremtő energiával, büszke, lokálpatrióta közösséggel".

"Váradon az ember mindig érzi, hogy a magyar kultúra itt otthon van" - tette hozzá.

Halász János szerint a kultúra az egyik legfontosabb erőforrásunk, ezért a kultúra finanszírozása nem terhet jelent Magyarország kormánya számára, hanem felelős, elkötelezett döntéseket, mint például a határon túli magyarság támogatásrendszere.

Papp László, Debrecen polgármestere (Fidesz-KDNP) köszöntőjében utalt rá, hogy "az ezeréves magyar kultúra keresztény gyökerű és befogadó. A magyar kultúra képes az együttműködésre más népekkel, így a románnal is".

Példaként említette, hogy Debrecen 1992 óta ápol testvérvárosi kapcsolatot Nagyváraddal, és ezt az időszakot számtalan kulturális, oktatási, gazdasági együttműködés jellemezte. A kapcsolatok legújabb állomása az a közös európai uniós pályázat, amelynek segítségével megújult a színpadtechnika a nagyváradi Szigligeti színházban, és ebben az évben elkezdődik a debreceni Latinovits színház belsőépítészeti kialakítása.

"Cselekedjünk közösen és dolgozzunk azon, hogy Európa legsikeresebb régiói közé emeljük térségünket, benne a Partiummal. Ebben a munkában számítunk Nagyváradra és különösen az itteni magyarságra" - zárta szavait Papp László.

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke kiemelte: akinek fontos a nemzete és annak kultúrája, minden nap meg kell mérettetnie, bárhol is él magyarként a világban. "És igen, maradunk továbbra is, jövőt építeni itt szüleink, nagyszüleink földjén" - jelezte a szenátor, aki egyidejűleg megköszönte "az anyaország kormányának hathatós támogatását, ami sokat segít a küzdelemben". Ugyanakkor hozzátette: "tisztában vagyunk azzal is, hogy a harcot nekünk kell, itthon, nap mint nap megvívnunk".

Az ünnepi beszédek után átadták a Magyar kultúráért és a Jakobovits Miklós-díjakat. A magyar kultúra napi ünnepség Jakobi Viktor Sybill című operettjének a bemutatójával zárult a nagyváradi Szigligeti színházban.

MTI