Lezuhant egy tűzoltó-repülőgép Ausztráliában – három amerikai halott

2020. január 23. 09:35

Megszakadt a kapcsolat az ausztráliai Új-Dél-Walesben egy tűzoltásban részt vevő Lockeheed C130 Hercules típusú tanker géppel – számolt be a The Guardian című brit lap illetve az SBS ausztrál közszolgálati rádió honlapja.

A gép a Snowy Mountains térségében tűnt el, ahova helikoptereket vezényeltek a kutatáshoz.

A The New York Times szerint a fedélzeten hárman teljesítettek szolgálatot. A katasztrófában mindannyian odaveszhettek. A becsapódás helyén Shane Fitzsimmons tűzoltóparancsnok szerint nagy méretű tűzgömböt észleltek – teszi hozzá az abc.net.au.

A katasztrófavédelmi szolgálatok megerősítették, hogy a személyzet mindhárom tagja meghalt.

A BBC úgy tudja: amerikai állampolgárok teljesítettek szolgálatot a tűzoltórepülőn.

Ismét felcsaptak a lángok

Ausztráliának azon a területén a hőség és a szárazság visszatértével ismét bozóttüzek keletkeztek. Új-Dél-Wales állam tűzoltósága számos kerületre adott ki figyelmeztetést. Legfőképpen az állam délnyugati részeire, az ausztrál főváros határaira, valamint az északnyugati területére, 40 kilométerre Sydney belvárosától. A bozóttüzek miatt zárva tart Canberra repülőtere.

David Elliot, az állam rendkívüli szolgálatainak minisztere azt mondta, hogy visszatérnek azok a körülmények, amelyeket az elmúlt hónapokban tapasztaltak. A politikus egyben rendkívüli éberségre szólította fel a lakosságot a keletkező tüzek miatt.

Súlyos a helyzet

Ausztráliában továbbra is súlyos a helyzet a főváros, Canberra keleti külterületén, rendkívüli figyelmeztetés van érvényben több elővárosban. Az embereket felszólították, hogy azonnal menjenek menedékhelyre vagy egy közeli sporttelepre. Azt is mondták, hogy már késő autóúton távozni a térségből, mert újabb hatalmas lángtenger van kialakulóban, amely az utakat is elérheti. A tűz rendkívül gyorsan terjed.

A környékbeli bozóttüzek szerdán keletkeztek, amelyeket csütörtökön a heves szelek tovább tápláltak.

hirado.hu