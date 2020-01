Liberális fordulat következhet be az Európai Néppártban

2020. január 23. 22:47

Az Európai Néppárt megalakulásakor olyan gyűjtőpárt volt, amelynek tagjai keresztény-konzervatív politikát képviseltek. Az elmúlt években azonban már tapasztalható volt a balratolódás. Szakértők úgy vélik, a néppárt tagjainak többsége megtagadta keresztény gyökereit, és a párt liberális ága megpróbálja kizárni a párton belüli döntéshozatalból azokat a pártokat, amelyek alapvetően konzervatív és kereszténydemokrata politikát folytatnak.

„Az osztrák kormány fontos iránymutatást adhat az Európai Néppártnak” – mondta Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, miután létrejött a kormánykoalíció Ausztriában. Az Osztrák Néppárt ugyanis az Osztrák Zöld Párttal közösen kormányozza az országot. Ezzel elemzők szerint azt üzente Tusk, hogy a konzervatív, jobbközép pártoknak a jövőben a baloldalon kell szövetségeseket keresniük.

Háttérbe szorulhatnak a nemzetállami törekvések

„Ezzel a lépéssel háttérbe szorulhatnak a nemzetállami törekvések a néppárton belül” – mondta Palócz André, a Századvég elemzője az M1 Unió28 című műsorában. Hozzátette, Magyarország és a visegrádi országok több tagja is amellett érvel, hogy a jövőben a nemzetállami törekvések az Európai Unió kulcskérdéseivé válhatnak.

Az Európai Néppárt támogatottsága jelentősen gyengült az elmúlt években. Míg 2014 és 2019 között 216 mandátummal volt az Európai Parlament legnagyobb frakciója, addig a tavalyi választáson már csak 182 képviselője jutott be a parlamentbe. Ez csaknem 16 százalékos visszaesést jelent. A szakértő szerint megalakulásakor olyan gyűjtőpárt volt a néppárt, amelynek tagjai keresztény-konzervatív politikát képviseltek. Az elmúlt években azonban már tapasztalható volt a balratolódás.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint mostanra az Európai Néppárt tagjainak többsége megtagadta keresztény gyökereit, már nem igazi konzervatív pártokról van szó, csak nevükben azok. Hozzátette, már egyetlen konzervatív értéket sem képviselnek.

Kiemelte, „ebből adódik az a turbulencia, ami most már jó ideje a Fidesz és az Európai Néppárt között húzódik”. Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a megújult vezetés sem pártolja a Fidesz által képviselt politikát. „Éppen a politikai eltolódás miatt bírálják azokat a tagpártokat, amelyek továbbra is kitartanak a hagyományos keresztény-konzervatív értékek mellett” – fogalmazott.

Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint az Európai Néppárt liberális ága megpróbálja kizárni a párton belüli döntéshozatalból azokat a pártokat, amelyek alapvetően konzervatív és kereszténydemokrata politikát folytatnak, mint például a Fidesz is. Hozzátette, a problémát csak az jelentette, hogy az európai parlamenti választáson a Fidesz erősödni tudott és az Európai Néppárt egyik meghatározó parlamenti tagjává vált.

Manfred Weber már jó ideje rossz viszonyt ápol Magyarországgal

Orbán Viktor jelezte: a néppártnak változtatnia kell politikáján, ha továbbra is vezető szerepet akar betölteni Európában. A párt frakcióvezetője, Manfred Weber azt válaszolta: aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania a néppárt értékeit.

Farkas Örs szerint „Manfred Weber rossz viszonya Magyarországgal már a választások óta megfigyelhető. Weber már az európai parlamenti választás kampányában elmondta, hogy egyáltalán nem számít a magyar emberek támogatására”. Hozzátette, amikor Manfred Weber Magyarországra látogatott, akkor is baloldali témákban nyilatkozott.

Orbán Viktor kilátásba helyezte, hogy ha az Európai Néppárt nem áll ki Magyarország mellett, akkor a Fidesznek egy új, európai kereszténydemokrata mozgalmat kell indítania. A kormányfő úgy látja, hogy lesznek hozzá szövetségeseik.

