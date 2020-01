Szétcsúszva program: a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorításáért

2020. január 24. 11:10

Elindult pénteken a Szétcsúszva program, a Momentán Társulat által indított kezdeményezés célja a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítása interaktív színházi edukációs előadások segítségével - közölte a program kommunikációját végző cég az MTI-vel.

Az előadásokon bemutatják az alkoholfogyasztás veszélyeit a diákoknak. Az első előadást pénteken tartották Budapesten.



A középiskolásoknak szóló Szétcsúszva program tavasz végéig háromezer magyar diákkal szeretné megismertetni a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeit és felhívni a figyelmet a felelős magatartás fontosságára - tartalmazza a közlemény.



Az összegzés szerint a Szétcsúszva program előadásai 60 percig tartanak, a produkció képzett színészek által előadott darabból és egy azt követő interaktív workshopból, értékelésből áll.



A középiskoláknak az előadáshoz kapcsolódó fiatalkori alkoholfogyasztással kapcsolatos oktatási anyagot is biztosítanak.



Mint írják, a Szétcsúszva programot az Egyesült Királyságban működő Collingwood Learning fejlesztette ki, amelyet a Diageo 2004 óta nemzetközi szinten, így Magyarországon is támogat.



Az előadássorozat indulását Magyarországon az is indokolta, hogy szakértők szerint rendkívül rossz a helyzet a fiatalkorúak alkoholfogyasztása terén.



Az összegzés felidézi: egy 2019 novemberében készült online felmérés megállapította, hogy a 14 és 18 év közötti középiskolás korú fiatalok 80 százaléka 15 évesen vagy annál korábban ivott először, minden harmadik pedig rendszeresen fogyaszt alkoholt.

MTI