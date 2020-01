Koronavírus - Szijjártó: nincs magyar érintettje a vírusnak

2020. január 24. 12:27

Nincs magyar érintettje a koronavírusnak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A politikus egy másik témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre kifejtette: az ügyben nemzeti szinten az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatalától szerzik be az információkat, nemzetközi szinten pedig az Egészségügyi Világszervezettől (WHO).



A WHO tájékoztatása szerint Európában nincs megerősített eset, és egyelőre nincs ok rendkívüli intézkedésre - mondta.



Szijjártó Péter közölte: ennek ellenére hoztak intéződéseket, a nagykövetségek és főkonzulátusok világszerte szorosan nyomon követik a fejleményeket, rendszeresen egyeztetnek az egészségügyi hatóságokkal, és ha valahol ez a vírus megjelenik és veszélyt jelenthet magyar állampolgárokra, azonnal figyelmeztetést adnak ki.



Szijjártó Péter elmondta: Vuhan városát, ahol a vírust észlelték, a kínai hatóságok lezárták.



Azt kérik azoktól a magyaroktól, akik Hubei tartományba terveznek utazást, azt halasszák el. Ha pedig Kína más városaiba utaznak, kövessék a konzuli szolgálat honlapját (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/) és regisztráljanak konzuli védelemért.



MTI