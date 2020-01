Délvidék: Pásztor István is aláírta a szegedi buszjáratra vonatkozó petíciót

2020. január 24. 13:08

Pásztor István is aláírta a Bácsfeketehegy és Szeged között közlekedő autóbuszjárat visszaállítására vonatkozó petíciót. A tartományi házelnök azt mondta, fontosnak érezte, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, mert abban vagyunk érdekeltek, hogy normális életkörülmények között élhessünk.

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnöke Topolyán aláírta a Bácsfeketehegy és Szeged közötti rendszeres oda-vissza autóbuszjárat újraindítására vonatkozó kezdeményezést. Mint fogalmazott, nem normális az a helyzet, hogy a polgárok nem tudnak egyik pontból a másikba gond nélkül eljutni, ezért is támogatja a kishegyesi önkormányzat és a helyi lap, a Szó-Beszéd szerkesztősége által indított kezdeményezést. Topolyán a városban, valamint Gunarason és Bajsán is gyűjtötték az aláírásokat és Pásztor István volt az 567-ik aláíró. Kishegyesen is több mint 400-an írták eddig már alá, tehát mintegy ezer polgár a kézjegyével is nyomatékosította, hogy szeretné, ha ismét közlekedne a járat.

Pásztor István szerint abban vagyunk érdekeltek, hogy a Szegeden tanuló, vagy ott dolgozó polgártársaink el tudjak jutni és haza is tudjanak jönni onnan. Nem csak a kishegyesi és topolyai polgárokat érinti ez és a 21. század második évtizedének a végén abnormálisnak nevezte az előállt helyzetet. Úgy vélte, több megoldás is létezik, és azok közül kell kiválasztani a mindenki számára elfogadható változatot.

Az íveket megtekintve megjegyezte, hogy nem csak magyar nemzetiségűek írták alá a kezdeményezést, ami azt jelzi, hogy ez valójában nem nemzeti kérdés, hanem minden polgár érdeke lenne a tömegközlekedésben előállt helyzet rendezése. Pásztor István egyben arra kérte a topolyai és kishegyesi illetékeseket, hogy álljanak a folyamat élére a továbbiakban is képviseljék majd a polgárok érdekeit. Kislinder Gábor, Topolya község polgármestere is jelen volt és elmondta, ez a kérdéskör nem szemlélhető kizárólag gazdasági és kifizetődőségi szemszögből, ezért abban vagyunk érdekeltek, hogy ismét legyen állandó buszjárat Szegedre.

Tóth Péter

vajma.info