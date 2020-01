Szijjártó: Magyarország érdeke a közel-keleti feszültségek enyhülése

2020. január 24. 13:11

Magyarországnak az az érdeke, hogy a feszültségek minél inkább enyhüljenek a Közel-Keleten - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Ádil bin Ahmed al-Dzsubeir szaúd-arábiai külügyi államtitkár és Szijjártó Péter - hirado.hu

Szijjártó Péter Ádil bin Ahmed al-Dzsubeir szaúd-arábiai külügyi államtitkárral találkozott, majd a megbeszélésüket követő sajtótájékoztatón kiemelte: azonosították azokat a pontokat, amelyekben Magyarország és Szaúd-Arábia hasonló álláspontot képvisel. Ilyen a migráció és a terrorellenes küzdelem - mondta.



A migrációt illetően kifejtette: lényeges a határok védelme, fontos, hogy a segítséget odavigyék, ahol a baj van, továbbá az, hogy a migráció kiváltó okait kell kezelni és fel kell lépni az embercsempészet ellen.



Ha a Közel-Keleten biztonsági kockázatok vannak, az újabb migrációs hullámokat indíthat el Európa irányába - mutatott rá Szijjártó Péter.



A külügyminiszter kitért arra, hogy a migráció kiváltó okainak megszüntetéséhez humanitárius akciókra van szükség, Magyarország ilyeneket indít a Hungary Helps program keretében. A humanitárius támogatások ügyében párbeszéd indul a két ország között, így néhány közös akciót is indíthatnak majd - fűzte hozzá.



A terrorellenes küzdelemről elmondta: folytatni kell az erőfeszítéseket, a cél az Iszlám Állam terrorszervezet végleges legyőzése.



Megjegyezte, Magyarország nem akarja, hogy a nukleáris fegyverrel rendelkező országok száma növekedjen.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Szaúd-Arábia a vízhiány miatt speciális kihívással áll szemben, szükséges a vízügyi infrastruktúra fejlesztése, ami a magyar technológiák és mérnöki tudás számára komoly lehetőségeket jelent.



A gazdasági együttműködés ösztönzésére 600 millió eurós hitelkeret nyitottak az Eximbanknál - közölte.



Azt is mondta, hogy a két ország diplomáciai akadémiája és külügyi intézete közötti kapcsolatokat dinamizálják a jövőben, hogy jobban megérthessék egymás térségét.



Ádil bin Ahmed al-Dzsubeir hangsúlyozta: Magyarország és Szaúd-Arábia kölcsönösen előnyös együttműködést építhet ki például a tudomány és az oktatás területén, szorosabbra fűzhetik gazdasági kapcsolataikat és közösen léphetnek fel nemzetközi szervezetekben.



Emlékeztetett: idén ünnepelik a 25. évfordulóját a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének.



Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy sajtóhírek szerint a szaúd-arábiai trónörököshöz köthető Jeff Bezos telefonjának feltörése, a külügyi államtitkár kijelentette: ezek a sajtóhírek alaptalanok és nevetségesek.

MTI