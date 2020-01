Letartóztatták az erdőkertesi késelőt

2020. január 24. 16:53

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, február 24-ig elrendelte annak a bűnözőnek a letartóztatását, aki csütörtökön a Pest megyei Erdőkertesen megkéselt két rendőrt - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-t.

Felidézték, hogy a gyanúsított, aki más ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, orvosi ellátáson volt egy kórházban, ahonnan rendőrök szolgálati gépkocsival szállították vissza a lakóhelyére. Eközben a kocsiban egy 11,5 centiméteres pengéjű késsel rátámadt a mellette ülő rendőrre, többször megszúrta, majd a támadást észlelő és azt elhárítani igyekvő másik rendőrt is több helyen megsebesítette.

A bűntény hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének, felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettének és súlyos testi sértés bűntette kísérletének megállapítására lehet alkalmas - ismertették.

Azért támadt a rendőrökre, mert el akart szökni. Ezért, illetve bűncselekmény miatt kiszabható kiemelkedő büntetési tétel okán megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított jelenléte az eljárás során csak a letartóztatással biztosítható. Továbbá tartani lehet attól, hogy a kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követne el - sorolták.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a férfi korábban indult büntetőügyének keretében végzett szakértői vizsgálat szerint a gyanúsított valószínűsíthető kóros elmeállapota miatt pszichiátriai megfigyelése is indokolt.



Ez utóbbi érdekében is szükségesnek tartotta a bíróság a férfi letartóztatását, egyben a kényszerintézkedés helyeként az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki.



A végzés nem végleges.

MTI