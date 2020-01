Az Al-Aksza-mecset imámja szerint el kell foglalniuk Rómát

2020. január 24. 17:04

Az iszlám világ harmadik legszentebb helyén, a jeruzsálemi Templom-hegyen található Al-Aksza-mecset előtti téren a mecset palesztin imámja, Nidhal „Abu Ibrahim" Siam arról beszélt, hogy a muszlimoknak vissza kell foglalniuk Jeruzsálemet, majd pedig az egykori görögkeleti keresztény központ, Konstantinápoly (ma Isztambul) mintájára meg kell hódítaniuk a nyugati kereszténység jelenlegi központját, Rómát. Az imám szerint Róma megszerzése gyakorlatilag biztosnak mondható, hiszen az őshonos európaiak egyre kevesebben vannak, és egyre öregebbek, miközben a muszlimok fiatalok, és sokasodnak.

A Jeruzsálem óvárosában található Al-Aksza-mecset már régóta Izrael és a nyugati keresztény világ elleni harc szimbolikus helyszíne, ahol a muszlim imámok rendre megosztják az elképzeléseiket az iszlám terjeszkedésének fő irányvonalairól a többi civilizációs-kulturális térség rovására.





Az Al-Aksza mecset hátulrólFORRÁS: DAVID SHANKBONE / WIKIPEDIA

Tehetik mindezt nyugodtan, hiszen a Templom-hegy a palesztin és a jordán hatóságok közös ellenőrzése alatt áll, a város többi részével ellentétben tehát erre a területre nem terjed ki az izraeli fennhatóság.

Az Al-Aksza-mecset palesztin imámja, Nidhal „Abu Ibrahim" Siam a világhálóra január 17-én felkerült videó alapján, a mecset körüli téren összegyűlt több ezres hallgatóközönsége előtt röviden felvázolta az iszlám világ hódítási törekvéseit – írja Cristian Unteanu az Adevărul című legmérvadóbb román napilap külpolitikai elemzője és volt brüsszeli tudósítója.

Nidhal „Abu Ibrahim" Siam elsőként megemlékezett arról, hogy a görögkeleti (más néven) ortodox kereszténység központját, Konstantinápolyt (ma: Isztambul) 1453-ban elfoglalta az Oszmán Birodalom és az iszlám kalifátus központjává tette.



Erről a muszlimok számára valóban rendkívül fontos történelmi győzelemről rendszeresen meg szoktak emlékezni a vallási vezetőik, csak éppen nem ebben az időszakban, hanem annak az évfordulóján, május 29-én.

Az imám ezt követően azt mondta, hogy a keleti kereszténység központjának meghódítása mintájára a muszlimoknak el kell foglalniuk a nyugati kereszténység székhelyét, Róma városát is.



Nidhal „Abu Ibrahim" Siam szerint Róma muszlimok általi meghódítása amúgy is elkerülhetetlen, mivel az európaiak egyre öregebbek és egyre kevesebben vannak, míg a muszlimok fiatalok és sokasodnak.



Az imám ezzel vélhetően nemcsak az iszlám világban élőkre, hanem az elvileg keresztény Európában élő muszlim migránsokra is gondolt. Valószínűleg az ő feladatuk lenne Róma elfoglalása és muszlimmá tétele.

Később arról beszélt, hogy létre kell hozni egy, az egész földkerekségre kiterjedő Iszlám Kalifátust, amit Allah nekik megígért.



Ez a retorika kísértetiesen hasonlít az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tervéhez. A kalifátus központjának ő Jeruzsálemet tenné meg.

Az imám véleménye alapján, e nagyratörő terveket úgy lehetne megvalósítani, ha a muszlimok a Próféta (Mohamed) nevében harcba szállnak a „hitetlenekkel", és „a földbe döngölik" őket.



Nidhal „Abu Ibrahim" Siam álláspontja szerint a „hitetlenek" szava és óhaja Allah előtt amúgy sem ér sokat.

Majd felszólította a fanatizált híveit, hogy ne kollaboráljanak a Sátán barátaival, akik együttműködnek Amerikával, Oroszországgal és a nyugati világ más államaival.

A prédikációnak nevezett harci beszéd után a hívek elkezdték azt kiabálni: fel kell szabadítani az Al-Aksza-mecsetet (noha az muszlim ellenőrzés alatt van - a szerk.),



Allah kalifátust ígért, a kalifátus segítségével pedig elfoglaljuk Rómát, ez már biztos, Allah Akbar...

