Vádak súlyemelésben - Aján Tamás: nem függesztettek fel!

2020. január 24. 17:27

Szemben a hazai és nemzetközi médiában megjelent közlésekkel, nem függesztett fel az IWF elnöksége a szerdai dohai rendkívüli ülésén - jelentette ki Aján Tamás az MTI-nek a hazatérése után adott nyilatkozatában pénteken.

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) elnöke elmondta, hogy az ülésen napirenden szerepeltek az ARD német televízió január 5-i riportfilmjében megfogalmazott vádak és gyanúsítgatások, amelyeket ismételten visszautasított.

A német közszolgálati televíziós csatorna szerint a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával, amely a Magyar Antidopping Csoportot (MACS) bízta meg minden nagy nemzetközi versenyen és szinte az összes világbajnokságon az ellenőrzéssel. A vádakat korábban a MACS is visszautasította.



Az ARD hírt adott két svájci bankszámláról, amelyre 1992-től 23 millió dollár (csaknem 7 milliárd forint) érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében. A csatorna szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár (mintegy 1,7 milliárd forint) sorsa tisztázatlan.



"A filmben elhangzottak miatt, az elnökség tényszerű tájékoztatásának céljával az általam összehívott katari ülésen én magam ajánlottam fel, hogy átmenetileg átengedem a terepet egy független vizsgálat lefolytatása érdekében. Az erre a feladatra elnökségi tagokból összeállított ad-hoc testület élére Ursula Papandreát, az IWF amerikai alelnökét kértük fel" - nyilatkozta az IWF elnöke, aki ötödik ciklusát tölti, azt megelőzően, 1976 és 2000 között pedig a szervezet főtitkára volt.



A 81 éves sportdiplomata elmondta, hogy a testület javaslata alapján külső szakértőket fognak bevonni a munkába, amelynek célja az ARD vádjainak kivizsgálása.



"Mivel tökéletesen meg vagyok győződve arról, hogy az engem és a súlyemelést ért vádak teljességgel megalapozatlanok, örülök a bizottság felállításának, és biztos vagyok benne, hogy ők is erre a következtetésre fognak jutni. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy külső, a belső politikától független szakértők csatlakoznak ehhez a munkához" - mondta.



Arra reagálva, hogy az IWF orosz elnökségi tagja, Makszim Agapitov etikai alapon szólította őt fel a lemondásra, Aján Tamás ezt mondta: "Mindenki maga döntse el, hogy ez a kijelentés tőle mennyire hiteles annak tükrében, hogy ő maga versenyzőként doppingolás miatt el volt tiltva, és annak az Orosz Súlyemelő Szövetségnek a jelenlegi elnöke, amely sportágunk nehéz helyzetéhez jelentős mértékben hozzájárult. Emlékeztetnék rá, hogy az olimpiai doppingminták újraanalízisében tíz pozitív esetet produkáltak, a WADA által vizsgált orosz doppingmanipulációban pedig negyvenegy ügyük van" - szögezte le.



A sportdiplomata sajnálatának adott hangot amiatt, hogy néhány elnökségi tag az ülés vége előtt és a hivatalos IWF-közlemény kiadását megelőzve, "talán a saját vágyait tükrözően valótlanul azt közölte a sajtóval, hogy felfüggesztettek".



Aján Tamás megemlítette, százával kapja a támogató üzeneteket a nemzeti szövetségektől, sportvezetőktől és szponzoroktól.



"Sokat jelent, hogy mellettem állnak" - hangsúlyozta végezetül Aján. - "Hadd szögezzem le: továbbra is én vagyok a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke."



MTI