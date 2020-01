Izrael felállította második F-35-ös repülőszázadát

2020. január 24. 17:55

Az izraeli légierő napokban tett bejelentése szerint hivatalosan is felállították az F-35I Adir típusú, ötödik generációs harci repülőgépeket üzemeltető újabb repülőszázadot.

Az új század a 116. „Defenders of the South” nevet kapta, állomáshelye a Negev-sivatagban található Nevatim Légibázis (28. Légibázisnak is hívják), ahol a már korábban felállított, 140. „Golden Eagle” század is települ.

A még 2010-ben aláírt egyezmény alapján eddig 22 darabot kapott Izrael az amerikai csúcstechnológiából, ez a szám hamarosan tovább nőhet újabb gépek átadásával. Az amerikai kongresszus 2008-ban a külföldi katonai segélyprogram részeként hagyta jóvá a hagyományos fel- és leszálló verziójú F-35A eladását Izrael részére, több lépcsőben összesen 50 darab érkezhet Izraelbe. Az izraeli F-35-ösök száma ugyanakkor idővel elérheti a 75 vagy 100 darabot is.

Az első F-35A-k 2016 decemberi megérkezése után egy évvel, 2017 decemberében az addig leszállított 9 darab Adir elérte a hadrafogható szintet (elsőként a külföldi üzemeltetők közül). A F-35I századok bázisa marad a Nevatim Légibázis – erről a bázisról ugyanis légi utántöltés nélkül elérhető Jordánia, Libanon és Szíria teljes területe, Egyiptom és Irak legnagyobb része, Szaúd-Arábia és Törökország pedig részlegesen.

honvedelem.hu