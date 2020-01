Seehofer: a menekültkérdés ugyanolyan fontos, mint az éghajlatváltozás ügye

2020. január 24. 18:54

A menekültügy körüli kérdések megoldása ugyanolyan fontos az Európai Unióban (EU), mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter pénteken az EU-tagországok zágrábi informális belügyminiszteri találkozója előtt. Német hírportálok jelentései szerint a miniszter arról is szólt, hogy lehetséges egy olyan közös menekültügyi rendszer, amelyben a menedékkérők befogadása nem kötelező valamennyi tagországnak.

Horst Seehofer sajtónyilatkozatában kiemelte, hogy a menekültügy körüli kérdések megoldása a 2015-ös nemzetközi migrációs válság óta várat magára, és a jelenlegi helyzet fenntartása a lehető legrosszabb megoldás. Mint mondta, közös európai gondról van szó, ezért közös európai megoldást kell találni.



Ez "éppen annyira fontos, mint a Green Deal" - utalt a miniszter az Európai Bizottság európai zöld megállapodás (European Green Deal) nevű klímavédelmi csomagjára.





Elmondta: lehetséges egy olyan kompromisszumos megoldás, amelyben egyes országok befogadnak menedékkérőket, mások pedig a befogadás helyett pénzzel járulnak hozzá a közös feladat megoldásához. Az viszont fontos, hogy a tagállamok túlnyomó többsége hajlandó legyen menedékkérők befogadására, és "ne vásárolja ki magát" - fogalmazott a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.



Horst Seehofer arról is szólt, hogy Németország támogatná a Sophia nevű földközi-tengeri EU-s haditengerészeti művelet átszervezését, hogy az EU-s hajók részt tudjanak vállalni a líbiai fegyverembargó ellenőrzésében.



Megjegyezte: nem kifogásolná, ha az átalakított művelet keretében kimentenének bajba jutott embereket a tengerből, arra azonban ügyelni kellene, hogy az EU-s küldetésből ne legyen Líbia és Olaszország közötti "taxiszolgáltatás".



A német szövetségi belügyminisztérium a tárcavezető horvátországi látogatásáról szóló közleményében arról is tájékoztatott, hogy Horst Seehofer a határellenőrzésért felelős helyi hatóságok munkáját segítő hőkamerákat adott át Davor Bozinovic horvát belügyminiszternek. Az eszközök összértéke 350 ezer euró (120 millió forint). Németország ezzel a hozzájárulással is segíti Horvátországot az EU-s külső határ ellenőrzésében - mondta Horst Seehofer, hozzátéve, hogy a migráció hatalmas kihívás, amellyel csak közösen lehet megbirkózni.



A miniszter kiemelte, hogy az EU-s menekültügyi rendszer reformja kiemelt téma lesz a horvát soros EU-elnökséget az év második felében váltó német soros elnökség programjában is.

MTI