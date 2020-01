BM: a cél továbbra is a magyar határ és Európa schengeni határának védelme

2020. január 24. 19:20

Magyarország célja továbbra is az, hogy megvédje a magyar határt és ezzel Európa schengeni határát az illegális migrációtól - hangsúlyozta pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében a Belügyminisztérium (BM).

Határt védő magyar katonák - MTI/Molnár Edvárd

Azt írták, az illegális migráció veszélyezteti Európa biztonságát, és a külső határok védelmét meg kell erősíteni. A folyamatos migrációs nyomás miatt a magyar határvédelemre is szükség van. Ezt tagállami hatáskörnek tekintik, emellett Magyarország továbbra is elutasítja a betelepítési kvóta minden formáját - tették hozzá.



Többek között ezekről is szó volt csütörtökön és pénteken Zágrábban az európai uniós bel- és igazságügyi miniszterek informális ülésén. A belügyi napon a magyar delegációt Kontrát Károly, a BM parlamenti államtitkára vezette.



A tárca közleménye szerint a kétnapos konferencia a biztonság köré épült. A miniszterek úgy értékeltek: az elkövetkező évek kiemelt feladata a polgárok bizalmának visszanyerése és a biztonság helyreállítása. Mindennek alapfeltétele a schengeni térség működése és egy határvédelemre épülő menekültügyi rendszer. Ennek kapcsán fontos szerepet kap a mesterséges intelligencia és az új technológiák bevezetése - emelte ki a BM.



Ennek kapcsán emlékeztettek, hogy 2019 májusában az Európai Unió Tanácsa két rendelet elfogadásával megteremtette a bel- és igazságügy területén működő uniós információs rendszerek közötti különböző informatikai rendszerek együttműködését. A miniszterek áttekintették az ezen rendeletek végrehajtásából eredő feladatokat is.



"Magyarország elkötelezett a rendészeti, határigazgatási, menekültügyi eljárások megújítására, a rendeletek ütemterv szerinti végrehajtására" - írta a BM, hozzátéve: lényeges, hogy a tagállamok rendszeres tájékoztatást kapjanak a fejlesztésekről a belügyminiszteri tanácsüléseken.



Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség nemrég hatályba lépett rendeletével kapcsolatban Magyarország több bizonytalan tényezőre hívta fel a tagállamok figyelmét - olvasható a közleményben.



MTI