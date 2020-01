Gyöngyöspata - Fidesz: az alapítvány célja a rasszista kártya kijátszása

2020. január 24. 20:18

A gyöngyöspatai romákat képviselő alapítvány politikai célja a rasszista kártya kijátszása, annak bizonyítása, hogy Magyarországon rasszizmus, cigányüldözés és atúra van - jelentette ki a gyöngyösi körzet fideszes országgyűlési képviselője az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

A szegregáció csak ürügy, a cigány családok csak eszközök, Gyöngyöspata pedig az ehhez szolgáló csatatér - fogalmazott Horváth László.



Ugyanakkor az is kérdés, hogy a magyar Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet által támogatott alapítványnak milyen üzleti érdekeltségei vannak a megítélt százmillió forint kapcsán - tette hozzá.



A politikus úgy vélekedett: a provokációt megtervező és megszervező alapítvány már az eljárás elején világossá tette szándékát, vagyis azt, hogy "beárazzák a szegregációt".



Ennek a "beárazásnak" adott zöld utat a bíróság a százmillió forint megítélésével - mutatott rá.



Mindez azonban olyan mértékben sérti az igazságérzetet és rúgja fel a társadalmi békét, hogy olyan megoldást kell találni, ami "nem okoz háborút". Ezt a megoldást pedig a természetben, oktatási szolgáltatásban nyújtott kártérítés jelenti. Annál is inkább, mert a pénz rövid távú előnyt jelent, ám ha képzést kapnak az érintett roma fiatalok, akkor hosszú távon javulnak az életesélyeik - közölte Horváth László.



A képviselő azt is mondta, hogy szerinte nem volt etnikai szegregáció az iskolában, csupán csak úgy osztották be a gyerekeket, hogy az egyik osztályba a jobb, míg a másikba a gyengébb képességű tanulók kerültek.



MTI