Erős földrengés rázta meg Délkelet-Törökországot, több halott

2020. január 24. 20:53

Erős, 6,8-as fokozatú földrengés rázta meg pénteken helyi idő szerint 20 óra 55 perckor (közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor) Délkelet-Törökországot. A rengés hipocentruma Elazig tartomány Sivrice körzetében, 6,75 kilométeres mélységben volt - közölte a török katasztrófavédelem. A jelenlegi információk szerint a természeti csapásban legkevesebb nyolc ember meghalt, 270 pedig megsebesült.

Az isztambuli Kandilli megfigyelőállomás ennél valamivel mérsékeltebb, 6,5-ös erősségű rengésről számolt be, amely 4,8 kilométeres mélységből indult ki. A török katasztrófavédelem azóta már 35 utórengést rögzített 2,7 és 5,4-es fokozat között, míg a Kandilli szerint a legerősebb utórengés 4,8-as volt.



A térség lakosai ijedtükben az utcára menekültek, a helyzetet azonban nehezíti, hogy Elazig tartományban a hőmérséklet a hajnali órákban várhatóan -9 Celsius-fokig csökken. A katasztrófavédelem ennek ellenére arra szólította fel az embereket, hogy semmi esetre ne térjenek vissza azokba az épületekbe, amelyek megrongálódtak.



Egyúttal közölték: a mentőegységekkel, amelyek csaknem az egész ország területéről az érintett térségbe tartanak, mintegy 1700 sátrat, 1700 ágyat és 9200 takarót szállítanak a rászorulóknak.



A rengést a környező tartományokban: Diyarbakirban, Adiyamanban, Adanában, Hatayban, Osmaniyében, Tunceliben, Gaziantepben, Sanliurfában és Malatyában is érezni lehetett.



Malatya tartomány kormányzója öt halálos áldozatról és 45 sebesültről, míg Elazig tartomány kormányzója három halottról és 225 sebesültről számolt be, utóbbiak közül ketten súlyos állapotban vannak. Mindazonáltal az áldozatok számát felsőbb állami hatóság nem erősítette meg, a katasztrófavédelem adatai hat halottról szólnak.



Süleyman Soylu török belügyminiszter korábban azt mondta, hogy Sivrice településen négy-öt ház összeomlott, Elazig városában pedig tíz épületben keletkezett kár.



Hozzátette: Malatya tartomány Pütürge településén ugyancsak romba dőlt néhány ház, vagy súlyos kárt szenvedett. Soylu jelezte azt is, hogy Elazig tartomány Maden településén egy négy- vagy ötemeletes lakóház is összeomlott, és vannak, akik a romok alatt rekedtek.



Délkelet-Törökországnak ez a része helyi viszonylatban a ritkábban lakott vidékek közé tartozik, a hegyek magassága néhol eléri a 2300 métert. A rengés epicentrumának közvetlen környezetében főként kisebb, nehezebben megközelíthető falvak találhatók, ami ugyancsak hátráltatja a hatóságok munkáját.



MTI