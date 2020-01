Pentagon: 34 amerikai katona súlyos agysérülését okozta az iráni rakétatámadás

2020. január 24. 21:51

A januárban két iraki katonai támaszpont ellen végrehajtott iráni rakétatámadás 34 amerikai katona súlyos agysérülését okozta - jelentette be a Pentagon (védelmi minisztérium) pénteken Washingtonban.

Az iráni Forradalmi Gárda elitalakulata - a rakétaprogramot irányító űrhadosztály - 2020. január 8-án hajtott végre rakétatámadást két olyan iraki katonai támaszpont ellen, ahol amerikai katonák is tartózkodnak. Az iráni állami televízió akkor azt közölte: az akció megtorlás volt Kászim Szulejmáni tábornok, a Forradalmi Gárda Kudsz különleges egysége parancsnokának meggyilkolásáért. A hivatalos iraki jelentés szerint iraki katonának nem esett bántódása, és Washingtonban is azt állították, hogy az amerikai katonák épségben vannak.



Donald Trump amerikai elnök azt mondta: a január 8-i támadásban egyetlen amerikai katona sem sérült meg, és ezzel indokolta azt is, hogy miért nem indít megtorló akciót Irán ellen.



A Pentagon már az egyik múlt heti sajtótájékoztatóján jelezte, hogy az iráni támadás idején a bázison tartózkodó amerikaiak közül 11 katonát agyrázkódás tüneteivel kezelnek.



A davosi Világgazdasági Fórumon amerikai újságírók meg is kérdezték erről Trumpot, aki úgy válaszolt: hallotta, hogy néhány katona fejfájástól szenved, de tudomása szerint nincs komolyabb baj.



A védelmi minisztérium ezek után azt közölte pénteken: 34 katonát traumás agysérüléssel, vagyis súlyos agykárosodással kezelnek. Jonathan Hoffman, a tárca szóvivője újságíróknak azt mondta: 16 katonát Irakban, egyet Kuvaitban kezeltek, kilenc katonát Németországban ápolnak, és nyolc sérültet hazaszállítottak az Egyesült Államokba.



Hoffman fontosnak tartotta leszögezni azt is: Mark Esper amerikai védelmi miniszternek a támadás utáni napokban nem volt tudomása sérültekről.



MTI