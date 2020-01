Tiltakoznak a miskolci kórház dolgozói az őket ért rágalmak ellen

2020. január 25. 09:57

Tiltakoznak a miskolci kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának dolgozói az őket ért vádak ellen, nyílt levélben fordultak segítségért az emberi erőforrások miniszteréhez. Visszautasítják, hogy bárkit bőrszíne vagy rassz szerinti hovatartozása miatt megkülönböztetett bánásmódban részesítenének. Az ügy előzménye, hogy az egyik balliberális portál egy azóta hamis hírnek bizonyult cikket jelentetett meg, amit több másik hasonló portál is átvett. A hangulatkeltésbe az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is beszállt, az intézmény most rágalmazás miatt feljelentést tett – hangzott el az M1 Híradójában.

Kénytelenek vagyunk visszautasítani a nemtelen vádakat – írták a miskolci kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának dolgozói az Emmi vezetőjének címzett nyílt levelükben. Elzárkóznak az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó állításaitól, amely szerint az osztályukon bármilyen pácienst bőrszín vagy rassz szerinti hovatartozás miatt megkülönböztetett ellátásban részesítenének, és elutasítják azt is, hogy valaki mesterségesen kelt feszültséget és gyűlöletet különböző identitású emberek között. Azt is írták: az osztály valamennyi dolgozója munkáját lelkiismeretesen, a törvényi és etikai szabályok maximális betartásával végzi.

Rasszista indítékról, az emberek és a betegek jogainak semmibevételéről beszélt vasárnap a szocialista Bangóné Borbély Ildikó. Az MSZP-s politikus azt mondta: többször egyeztetett azzal a nővel, akit szerinte három évvel ezelőtt származása miatt, tudta nélkül tettek meddővé egy miskolci kórházban.

A Borsod megyei kórház rágalmazás miatt feljelentést tett az üggyel kapcsolatban. Az orvosigazgató csütörtökön az ATV-ben arról beszélt: a kórházat ért vádak abszurdak, azokat a valóságban lehetetlen lenne végrehajtani, mert a műtéteket egy csapat végzi, ráadásul minden beavatkozást szigorú adminisztráció kísér.

Az esetről először a 168 óra cikkezett, olyan orvosi papírokra hivatkozva, amelyeket állításuk szerint magától az érintettől szereztek. Az írást később eltávolították, és elbocsájtották az írást megjelentető online szerkesztőt.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere úgy reagált: visszautasítja, hogy bárki visszaéljen a rászoruló emberek érzékenységével, és meggyengítse az orvos és beteg közti bizalmi viszonyt. A miniszter azt is mondta: a képet tovább színezi egy képviselőnő több közjogi méltósághoz és a minisztériumhoz is eljuttatott levele, amelyben rendkívül súlyos vádakat fogalmaz meg, konkrétumokat azonban nem.

