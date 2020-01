Vízilabda Eb - Bronzérmes a magyar női válogatott

2020. január 25. 22:47

A magyar női vízilabda-válogatott bronzérmet nyert a budapesti Európa-bajnokságon.

Bíró Attila együttese a szombati helyosztón 10-8-ra verte a legutóbbi kontinensviadalon első holland csapatot.

Az olimpiai kvalifikációs viadal egyetlen kvótáját az oroszok szerezték, akik a tokiói indulásukat már korábban bebiztosító spanyolokkal játszanak a 19 órakor kezdődő fináléban.

A magyar csapat március közepén a Triesztben sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornán harcolhatja ki az ötkarikás indulást. Ott 12 csapat két hatos csoportban küzd majd egymással. Amennyiben lesz afrikai résztvevője a tokiói viadalnak, akkor kettő, ellenkező esetben három válogatott szerezhet kvótát.



Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők:

bronzmérkőzés:

Magyarország-Hollandia 10-8 (3-5, 2-2, 4-1, 1-0)



Duna Aréna, v.: Nicolosi (olasz), Koryzna (lengyel)

gólszerzők: Keszthelyi, Szilágyi, Parkes, Leimeter 2-2, Rybanska, Illés 1-1, illetve Megens 2, Van der Sloot, Van de Kraats, Sleeking, Stomphorst, Genee, Wolves 1-1



Magyarország: Gangl - Vályi, Garda, Szilágyi, Parkes, Keszthelyi, Máté - cserék: Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska



A két csapat számos mérkőzést játszott ugyan egymással az Európa-bajnokságok történetében, de most először csapott össze a bronzéremért.

Ott volt a csapattal, de a vízbe már nem ugrott be Gurisatti Gréta, akinek csütörtökön a spanyolok elleni elődöntőben elszakadt egy ín az ujjában a lövő kezén. Azóta már túlvan az operáción, de várhatóan két hónapos kihagyás vár rá - vagyis az olimpiai selejtezőben is kérdéses a szereplése.

Keszthelyi Rita ötméteresből szerezte a találkozó első gólját - Parkes Rebecca harcolta ki a büntetőt megúszásból -, majd a korábban Magyarországon is légióskodó Catharina van der Sloot egyenlített. Szilágyi Dorottya szép lövéssel értékesítette az első hazai fórt, Keszthelyi pedig egy hajszálpontos lövéssel növelte az előnyt. A rivális ezt követően sorozatban négy gólt szerezve fordított, Maud Megens kétszer talált be.

A második negyedből több mint két perc telt el, amikor Szilágyi ötméteresből törte meg a hollandok szériáját, miközben a kapuban Gangl Edina mutatott be több fontos védést.

A rivális hatodik találatánál már ő is tehetetlennek bizonyult, a hetediknél pedig rendkívül peches volt, hiszen a kapufáról kipattanó labda a hátáról pottyant vissza a képzeletbeli gólvonal mögé. Kevesebb, mint húsz másodperccel a nagyszünet előtt Parkes szemfülességének köszönhetően csökkentette kétgólosra hátrányát a házigazda.

Holland centergóllal kezdődött a harmadik felvonás, a túloldalon ugyanebben a műfajban Parkes is betalált, majd Rybanska Natasa minimalizálta a különbséget egy megúszás végén. Kevesebb, mint három perccel a negyed vége előtt hosszú idő után újra egyenlő volt az állás (8-8), Leimeter Dóra lapos lövéssel talált be. Ezekben a percekben szinte extázisban játszottak a magyarok, miközben a hollandok közvetlen közelről sem találtak be emberelőnyben. Alig hat másodperc volt hátra a szünetig, amikor Leimeter elemi erővel értékesített egy fórt, így újra a magyaroknál volt az előny.

A magyar válogatott számára jól kezdődött az Eb utolsó nyolc perce, mert bár kétszer is emberhátrányban játszott, a rivális csupán egyszer juttatta el a labdát a kapuig. Elöl ugyanakkor már nem volt ilyen hatékony a gárda, ám még mindig vezetett. Két perccel a vége előtt fórt kapott a magyar csapat, Bíró Attila időt kért, a megbeszélt figurát pedig Illés Anna vágta a hálóba, gyakorlatilag eldöntve ezzel a találkozót.

Bíró Attila: ez emberfeletti volt

Bíró Attila szövetségi kapitány szerint emberfeletti teljesítményt nyújtottak játékosai a hollandok ellen megnyert szombati bronzmérkőzésen a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.

"Ez a csapat együtt van, mint a gemenci szarvasok - utalt a szövetségi kapitány a Kispál és a Borz dalszövegére. - A második félidőben tökéletesen védekeztünk, az elején volt egy kis problémánk, de ez a csapat ma mentálisan olyan erős volt, hogy nagyon nehéz lett volna megverni. Mindezt úgy, hogy Gurisatti Gréta személyében az egyik meghatározó játékosunk hiányzott, ráadásul egy ilyen fizikálisan is kemény mérkőzésen eggyel kevesebben voltunk. Ez emberfeletti volt."

A szakember elmondta, az egész Európa-bajnokságot tekintve a játékban nem voltak hiányosságok, amikor a gárda négy évvel ezelőtt aranyérmet nyert Belgrádban, akkor sem teljesített ilyen egyenletesen.

"Ez a csapat képes lehet arra, hogy veretlenül nyerjen egy ilyen világversenyt, ami most ugyan nem sikerült, de bízom benne, hogy ez a teljesítmény olyan lökést adhat, amivel sikerrel vehetjük majd az olimpiai selejtezőt" - nyilatkozta Bíró Attila.

A kapitány kiemelte, több extra egyéni teljesítmény volt a tornán, és ugyan volt néhány visszafogottabb is, a csapat az egységességével és a védekezésével pótolta az esetleges hiányosságokat.

"Bízom benne, hogy annak a munkának a gyümölcsét, amelyet másfél évvel ezelőtt a barcelonai Európa-bajnokságot megelőzően elkezdtünk ezzel a fiatal csapattal, azt márciusban, de főleg utána már a nyáron megláthatjuk" - utalt Bíró Attila a Triesztben sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornára, illetve a tokiói olimpiára.

A magyar csapat március közepén az olaszországi tornán harcolhatja ki az ötkarikás indulást. Ott 12 csapat két hatos csoportban küzd majd egymással. Amennyiben lesz afrikai résztvevője a tokiói viadalnak, akkor kettő, ellenkező esetben három válogatott szerezhet kvótát.

MTI