Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Liu Shaolin arany-, Liu Shaoang ezüstérmes

2020. január 25. 22:59

Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang pedig ezüstérmes lett szombaton 500 méteren a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

Egy éve a dordrechti kontinensviadalon a sprinttávon szintén kettős sikert arattak a Liu fivérek, de akkor fordított sorrendben. A 24 éves Liu Shaolin pályafutása ötödik Európa-bajnoki címét gyűjtötte be. A mögötte ezüstérmes öccse, aki 1500 méteren diadalmaskodott, második helyével megtartotta első helyét összetettben. A bronzérmet az orosz Szemjon Jelisztratov szerezte meg, aki a nyári edzőtáborban a magyarokkal együtt készült.

A fináléban Itzhak de Laat indulhatott a legjobb, belső pályáról, közvetlenül mellette pedig Liu Shaolin és Liu Shaoang állt fel a starthoz. Az idősebbik Liu fivér kapta el legjobban a rajtot, így azonnal megelőzte holland riválisát. Innentől senki és semmi nem fenyegette a győzelmét, mert csak mögötte bontakozott ki komoly harc - az ezüstéremért. Ebből éppen 21 esztendős öccse jött ki a legjobban. Az FTC gyorskorcsolyázója már az első kör végén megelőzte egy pillanatra De Laatot, aki azonban ekkor még vissza tudta szerezni a második pozíciót. Liu Shaoang ezt követően türelmesen versenyzett, és csak az utolsó körben próbálkozott ismét manőverrel, akkor viszont nemcsak elment De Laat mellett, hanem a visszaelőzést is megakadályozta. De Laatot az utolsó kanyarban még Jelisztratov is maga mögé utasította, így az a ritkaság fordult elő, hogy a legjobb pályán rajtoló versenyző még csak dobogóra sem állt a legrövidebb számban.

"Örülök az 500-nak, mert a másik verseny nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Muszáj volt az elején előre mennem, az volt a terv, hogy végig vezetem a döntőt. A táv vk-éllovasaként meg akartam mutatni, mit tudok" - értékelt a győztes, aki hozzátette, 1500-on nem érezte magát jó erőben, talán emiatt esett el.

"Dühös voltam, de öt perc alatt sikerült fejben összeszednem magamat. Az 500 méter kárpótolt" - tette hozzá.

Liu Shaoang elmondta, arra építették az 500-as taktikát, hogy mielőbb feljön a második helyre, hogy levédje bátyját. Megjegyezte, ez aztán csak a végén jött össze, de holland ellenfelüket így is le tudta fárasztani, míg testvére saját tempójában korcsolyázhatott az élen.

"Kicsit még keresem a szavakat. Örülök, hogy mindketten a dobogó tetejére állhatunk" - mondta 1500-as diadalára utalva Liu Shaoang. Hozzátette: érzi a hátsérülése miatt kimaradt két és fél hetet, de tapasztalattal meg tudja oldani, hogy jól fusson.

"Szenzációs élmény ekkora magyar közönség előtt ilyen szép sikereket elérni" - mondta.

A nők kisdöntőjében Lockett Deanna volt érdekelt. A legrosszabb, külső pályáról rajtolt, és nem is tudott a negyedik helyről előrelépni az ausztrál születésű versenyző, aki így összesítésben nyolcadikként zárt.

A fináléban Suzanne Schulting rajt-cél győzelmet aratott, 1500 után 500 méteren is diadalmaskodott. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok holland versenyző hatodszor állhatott a dobogó legmagasabb fokára kontinensviadalon, a sprinttávon viszont először nyert aranyérmet világversenyen. Mögötte az előző két Eb 500-as győztese, a 2018-ban aranyérmes olasz Martina Valcepina és a tavalyi első lengyel Natalia Maliszewska lett a második és a harmadik.

Szombaton még a váltók elődöntőit rendezik, vasárnap pedig az 1000 méter végcsatározásaira, a 3000 méteres szuperdöntőre és a staféták fináléira kerül sor.



Eredmények:

férfi 500 m, Európa-bajnok:

Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 41.244 mp

2. Liu Shaoang (Magyarország) 41.517

3. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 41.686

...21. Krueger Cole (Magyarország)



női 500 m, Európa-bajnok:

Suzanne Schulting (Hollandia) 43.442 mp

2. Martina Valcepina (Olaszország) 43.568

3. Natalia Maliszewska (Lengyelország) 43.709

...8. Lockett Deanna (Magyarország)

...19. Jászapáti Petra (Magyarország)

...27. Bácskai Sára Luca (Magyarország)

Liu Shaoang aranyérmes 1500 méteren

Liu Shaoang aranyérmet nyert 1500 méteren a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság második napján, szombaton.

Az első éremosztó napra csaknem teljesen megtelt az aréna, így mintegy 4000 néző láthatta a helyszínen a férfiak leghosszabb távján az A döntő résztvevőinek bemutatását.

A Liu fivérek - a címvédő Shaolin Sándor, illetve Shaoang - mellett a többi között ott volt a mezőnyben a tavaly bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratov is.

A fináléban a két magyar versenyző sokáig a középmezőnyben haladt, Liu Shaoang aztán három körrel a vége előtt egyetlen manőverrel két vetélytársát is megelőzve feljött másodiknak. A következő körben a tavaly ezen a távon ezüstérmes magyar versenyző ismét előzött - a holland Itzhak de Laatot is maga mögé utasította - és vezető helyét a befutóig megőrizte. Liu Shaolin Sándor végig a mezőnyben haladt, ráadásul az utolsó körben el is esett, így hetedik lett.

A nők B döntőjében két magyar, Jászapáti Petra és az ausztrál születésű Lockett Deanna volt érdekelt: a nagy taktikai csatát és sok előzést hozó futamban tíz körrel a vége előtt kezdtek csak el nagyobb tempót diktálni, akkor Jászapáti vezetett. Az utolsó körökre ő hátrébb csúszott, Lockett azonban ritmust váltott, körbekorcsolyázta a mezőnyt és elsőként ért célba. Jászapáti negyedik lett.

A fináléban a címvédő Suzanne Schulting éppen akkor indította meg a hajráját, amikor mögötte a többiek viaskodni kezdtek a pozíciókért, így egy kör alatt olyan nagy előnyt épített ki, amelyet már senki nem tudott ledolgozni. A holland mögött az olasz Arianna Fontana lett a második, a német Anna Seidel pedig a harmadik.

A folytatásban az 500 méter versenyeit, illetve a váltók elődöntőit rendezik meg, vasárnap pedig az 1000 méter végcsatározásaira, a 3000 méteres szuperdöntőre és a staféták fináléira kerül sor.



Eredmények, 1500 méter:

férfiak, Európa-bajnok:

Liu Shaoang (Magyarország) 2:25.871 perc

2. Itzhak de Laat (Hollandia) 2:25.960

3. Vladislav Bykanov (Izrael) 2:26.075

...7. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 2:55.043

...15. Krueger Cole (Magyarország)



nők, Európa-bajnok:

Suzanne Schulting (Hollandia) 2:35.915 perc

2. Arianna Fontana (Olaszország) 2:36.134

3. Anna Seidel (Németország) 2:36.319

...8. Lockett Deanna (Magyarország)

...11. Jászapáti Petra (Magyarország)

...15. Bácskai Sára Luca (Magyarország)

Bánhidi: a sikerek ellenére vérzik a szívem

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang egy-egy aranyérme ellenére vérzik a szíve Bánhidi Ákos csapatvezetőnek, mert szerinte a női versenyzők közül ketten is döntőben futhattak volna a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

"Jászapáti Petra 500, míg Lockett Deanna 1500 méteren olyan nagyszerűen versenyzett, hogy formájuk alapján fináléba kellett volna jutniuk, de sajnos közösen kicsit eltaktikáztuk magunkat. Lockett az a versenyző, aki akkor is rá tud tenni még egy lapáttal, amikor már mindenki a fülén veszi a levegőt. Abban az elődöntőben viszont nem voltak kellően elfáradva a riválisok, mert nem volt iram az első 500 méteren. A kisdöntőben ez megtörtént, ennek megfelelően a végén meg is tudta nyerni a futamot" - mondta a vezetőedző.

Jászapáti negyeddöntős kizárásával kapcsolatban Bánhidi nincs meggyőződve arról, hogy jó döntés született, ő inkább a szám olasz olimpiai bajnokát, Arianna Fontanát látta szabálytalannak.

"Liu Shaoang sikere különösen annak fényében kiemelkedő, hogy heteket hagyott ki hátsérülése miatt, ami éppen a hosszú távokon szokott visszaütni. Brutálisan nagy teljesítmény, hogy ennek ellenére meg tudta nyerni az 1500 métert - tért rá a sikerekre a szakember, aki beszélt Liu Shaolin eséséről is. - Megnéztük, nem a korcsolyapengével volt baj. Egyszerűen a jég csúszik, előfordul mindenkivel ebben a sportágban."

Bánhidi megemlítette, hogy Liu Shaolin és Jászapáti esetében kellett kicsit a "lelket ápolni", de profi sportolók, akiket nem először ért csalódás, előbbi pedig tökéletesen reagált azzal, hogy megnyerte az 500 métert. Kifejtette, a formák alapján nem is a végül harmadik Szemjon Jelisztratov volt a legnagyobb rivális, hanem a most legjobban teljesítő holland Itzhak de Laat és a belga Stijn Desmet. Úgy vélte, a nyáron a magyarokkal edző orosz túlzottan rápihent erre az Eb-re.

A váltók kapcsán a mostani szezonra újjáalakuló női csapat döntőbe jutását emelte ki, de hozzátette, még sokat kell fejlődniük, mert ez a teljesítmény egy világkupán még kevés lenne a fináléhoz.

A Főnix Csarnokban vasárnap az 1000 méter végcsatározásaira, a 3000 méteres szuperdöntőre és a staféták fináléira kerül sor. A magyarok eddig három érmet gyűjtöttek: Liu Shaolin 500, míg Liu Shaoang 1500 méteren győzött, utóbbi egyúttal bátyja mögött második lett a sprinttávon.

MTI