Két családirtás sokkolta tegnap a németeket

2020. január 25. 23:34

Felkavarta tegnap Németországot, és várhatóan kiélezi a fegyvertartási szabályokról folytatott vitát, hogy tegnap két különböző, összesen kilenc halálos áldozatot követelő vérengzésnek is lőfegyveres fiatalember lett a fő gyanúsítottja. Német hírportálok beszámolója szerint a nap folyamán Baden-Württemberg déli tartomány Rot am See településén egy 26 éves sportlövő fiatalember hat rokonával, köztük apjával és anyjával is végzett egy félautomata fegyverrel. Két további embert megsebesített – őket kórházba szállították, egyikük este még életveszélyes állapotban volt.

Helyszínelés Rot am See-ben. Nem zárták le a fegyvervitát Foto: Tom Weller / dpa

Tegnap estig a tettes indítéka nem volt ismert, de azt feltételezik, családi dráma állhatott a háttérben. A fiatalember önmagát jelentette fel, majd a nagy erőkkel kiérkező rendőrökkel szemben nem tanúsított ellenállást. Médiabeszámolók szerint a gyanúsított büntetlen előéletű és családtagjaival együtt német állampolgár. Ugyancsak tegnap derült fény arra, hogy egy egész arzenállal rendelkező 19 éves fiatalember végezhetett – legalább tizenkét lövést leadva – egy család három tagjával ugyancsak Dél-Németországban, Starnberg bajor településen. Ez még két hete történt, de a hatóságok előtt csak mostanra vált világossá, hogy nem az egyik áldozat végzett családtagjaival, majd saját magával, hanem meghamisították a nyomokat. Az indíték ebben az esetben is ismeretlen egyelőre.

Fél éve lapunk is beszámolt arról, hogy egyre több lőfegyvert vásárolnak Németországban, és ez politikai kampánytémává is vált. Csak a bajor tartományi fővárosban, Münchenben 65 ezer a regisztrált lőfegyverek száma. Ezek tartását és viselését a német jogszabályok is szigorú feltételekhez kötik, de az elmúlt évek iszlamista terrorcselekményei nyomán az EU szigorítást vár el Berlintől, így például éppen a félautomata fegyverekre vonatkozóan. Egy német sportlövő érdekképviselet májusban on­line kampányba kezdett, és petíciójukat már az első hetekben tízezrek írták alá. Szerintük a német kormány brüsszeli nyomásra előterjesztett módosítástervezete az EU elvárásánál is szigorúbb, mivel utóbbi engedményeket ad a vadászoknak és a sportlövőknek.

