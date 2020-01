Ganz és Netanjahu Washingtonba tart az amerikai béketárgyalásokra

2020. január 26. 15:29

Beni Ganz, az izraeli ellenzéki centrista Kék-Fehér párt elnöke már elindult az Egyesült Államokba, és hamarosan Benjámin Netanjahu, az izraeli ügyvivő kormány miniszterelnöke is repülőre száll, hogy Washingtonban külön-külön tárgyaljanak Donald Trump amerikai elnökkel az új palesztin-izraeli béketervről- jelentette a helyi média vasárnap.

Beni Ganz hétfőn találkozik Washingtonban Trumppal, hogy megvitassák az amerikai elnök béketervének politikai részét. "Meghallgatjuk az elnököt a tervről, megbeszéljük vele a dolgokat, de amit hallunk, az a teremben marad" - nyilatkozta Ganz egy újságírónak arra a kérdésre, hogy a március 2-i választások utánra szándékozik-e halasztani az alku részleteinek megbeszélését.

Ganz szombat este tévés beszédben jelentette be, hogy Amerikába utazik, de nem a Netanjahu javasolta közös, háromoldalú találkozóra, hanem külön, már hétfőn találkozik Trumppal a Fehér-házban. Ezután Benjámin Netanjahu miniszterelnök is közölte, hogy már hétfőn és kedden is tart egy megbeszélést az amerikai elnökkel, akivel eredetileg keddre tervezte találkozóját a Háárec című újság online változata szerint.

Ganz szombat esti nyilatkozata előtt az izraeli médiában megszólaló szakértők úgy vélték, hogy Ganz el fogja utasítani Trump meghívását, mert nem kíván másodhegedűs szerepben mutatkozni Netanjahu oldalán. Az ellenzéki vezető azonban a színfalak mögött megegyezett az amerikai vezetéssel egy külön találkozóban, és ezzel a feltétellel elfogadta az elnök invitálását.

Benjámin Netanjahu a kormány vasárnapi ülésén kihagyhatatlan történelmi lehetőségnek nevezte Trump által az "évszázad alkujaként" emlegetett, de mindeddig nem ismertetett béketervét.

Izrael és a palesztinok között 2014-ben megszakadtak az előtte évtizedekig folytatott béketárgyalások. Miután 2018 május 14-én az Egyesült Államok Jeruzsálembe költöztette izraeli nagykövetségét, a palesztin fél bejelentette, hogy a továbbiakban nem fogadja el Washington közvetítését, mert szerintük az amerikai elnök Izrael javára részrehajló.

A Jediót Ahronót című újság online változata, a ynet pénteken kiszivárogtatások alapján azt jelentette, hogy az új amerikai béketerv szerint Izrael kiterjesztheti majd teljes fennhatóságát Ciszjordánia területének jelenleg is izraeli biztonsági és polgári ellenőrzés alatt álló, úgynevezett C státuszú körzeteinek 30-40 százalékára, és teljes egészében megtarthatja Jeruzsálemet.

Az izraeli lapnak név nélkül nyilatkozó magas rangú kormányzati tisztviselők szerint a tervet az elmúlt hetekben teljes terjedelmében bemutatták Benjámin Netanjahu ügyvivő miniszterelnöknek, és az ő ötlete volt a Beni Ganz ellenzéki vezetővel közös meghívás a Fehér Házba, közvetlenül a terv nyilvánosságra hozása után - értesült a ynet. A lap szerint Netanjahu feltehetően azzal a szándékkal kérte ezt, hogy megkösse Ganz kezét, és a média legfőbb témájává tegye az ellenzéki centrista Kék-fehér párttal szembeni legkeményebb politikai vitákat. A ynet szerint az sem véletlen, hogy éppen azokra a napokra szól a meghívás, amikor a kneszet plénuma a kormányfő mentelmi jogáról, a washingtoni törvényhozás pedig Donald Trump amerikai elnök alkotmányos felelősségre vonásáról tárgyal.

MTI