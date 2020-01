Jönnek az új vonatjegy-automaták

2020. január 27. 16:28

Hamarosan megkezdi 375 új, fejlettebb technológiát használó jegykiadó telepítését a MÁV, a beszerzés értéke 4,6 milliárd forint – jelentette be Homolya Róbert elnök-vezérigazgató a Nyugati pályaudvar jelenleg működő készülékeinek a szomszédságában. A szállító havonta 15 új eszközt telepít, ezeket a a fővárosi főpályaudvarokra, az elővárosi vasúti megállókba, emellett a Balaton-parti településekre szerelik fel.

A Nyugati pályaudvaron jelenleg 17 jegykiadó üzemel, ezek számát megkétszerezik, és ugyanez történik majd a többi fővárosi nagy pályaudvaron is. Jelenleg 178 működik országszerte, az újabb 375 készülékkel együtt már több mint 500 automatán tudnak majd jegyeket értékesíteni. Manapság a jegyek hatvan százalékát vásárolják az utasok a jegypénztárakban, a fennmaradó negyven százalékot az internetes felületen, a jegykiadó automatákon és a MÁV-applikáción keresztül – tette hozzá az elnök-vezérigazgató. Közölte: az új berendezésekkel a budapesti elővárosi közlekedésben szeretnék teljessé tenni a jegyautomaták rendszerét.

A próbaüzem márciusban kezdődik, és év végéig folyamatosan helyezik üzembe az új automatákat. A fejlesztésben lecserélt régi készülékeket felújítást követően a nagyobb forgalmú vidéki állomásokon helyezik majd el – mondta. Az automaták mellett megújul a teljes webes jegyvásárlási felület és év végére már a nemzetközi vonalakra is lehet jegyet vásárolni a társaság honlapján – mondta Homolya Róbert.

Az egyre népszerűbb MÁV applikáción keresztül 2020 első húsz napjában többen vásároltak már bérletet, mint tavaly egész decemberben ugyanezen a felületen. A vasúttársaság adatai szerint az applikáció regisztrált felhasználóinak száma már meghaladta a 277 ezret, a mobilalkalmazáson keresztül vásárolt jegyek száma pedig a 2018-as 880 ezerről 4,6 millióra emelkedett 2019-re – tette hozzá. Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója elmondta: a jelenleg működő 178 jegyautomata rendelkezésre állása meghaladja a 90 százalékot, de céljuk az arány további javítása.

Az új, modernebb berendezések távfelügyeleti rendszerrel rendelkeznek, vandálbiztosak, antigraffiti-bevonattal rendelkeznek, és időjárásállóak is – mondta. Hozzátette: 28 helyen esőbeállót is telepítenek a készülékekhez. Az automaták a kezelőfelület mellett egy további képernyőt is tartalmaznak, amelyen információkat, reklámokat, illetve havaria helyzeti közleményeket is megjelentetnek majd. A berendezések rendelkeznek vonalkód-leolvasóval is, így akár a megvásárolt bérlet utáni számlát is ki tudják nyomtatni – sorolta Kerékgyártó József. A vezérigazgató várakozásai szerint a fejlesztésekkel két éven belül hatvan százalékra – az osztrák vasúttársaság szintjére – növelhetik az elektronikus csatornákon keresztüli jegyértékesítés részarányát.

Homolya Róbert a sajtótájékoztatón a vasúttársaság más fejlesztéseiről szólva elmondta: a szolnoki vasútvonalon idén négymilliárd forintból újul meg egy mintegy kilenc kilométeres szakasz, és a fejlesztés 2021-ben tovább folytatódik a menetrendszerűség és kiszámíthatóság növelése érdekében. Arról is beszélt: másodszor írtak ki közbeszerzést a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének teljes cseréjére.

MTI