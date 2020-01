Keresztényüldözés: Három templomot gyújtottak fel Szudánban – kétszer

A héten három, átmeneti jelleggel emelt templomépület égett le Boutban, Szudánban. Az International Christian Concern forrásai szerint ugyanazok a szélsőséges iszlamisták lehettek az elkövetők, akik 2019 végén, december 28-án is felgyújtották a három templomot. A leégett épületek a katolikus, ortodox és baptista egyházakhoz tartoztak.

A decemberi incidenst követően az egyházak a romok helyére szentmisére, illetve istentiszteletre átmenetileg használható kezdetleges épületvázat emeltek, ezeket Egyújtották fel január 16-án.

A történteket az ország új vallásügyi minisztere is megerősítette:

„A hírek igazak; a három templomot kétszer gyújtották fel kevesebb, mint egy hónap alatt” – közölte Nasr al-Din Mufreh.

A miniszter kiemelte, hogy Szudán kormánya elhivatott a vallásszabadság megteremtését illetően és mindenkit biztosított afelől, hogy a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják az incidenst. Értesülései szerint a rendőrség le is tartóztatott egy a történtekben vélhetően érintett gyanúsítottat, akit azóta már – elegendő bizonyíték hiányában – szabadlábra is helyeztek.

