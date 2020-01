Koronavírus - A gyógyászati eszközök hiánya is nehézség Közép-Kínában

2020. január 28. 10:38

A gyógyászati eszközök hiánya nehezíti az új koronavírus-járvány elleni küzdelmet a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban - közölte pekingi sajtótájékoztatóján kedden a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság, miközben az Egészségügyi Világszervezet Pekingben tartózkodó vezetője szerint Kína képes kézben tartani a járvány terjedését.

A koronavírus tudományos ábrázolása - webmd.com

Csiao Ja-huj, a bizottság helyettes vezetője kedden arról tájékoztatott, hogy a vírus által leginkább érintett, és a múlt hét vége óta lezárt Hupej tartományba mintegy hatezer fős orvosi személyzetet delegálnak az ország más részeiről - közülük harminc csapat, összesen több mint 4100 ember már meg is érkezett, további 1800 ember pedig még kedd estig a helyszínre ér. Csiao azonban hozzátette: az eszközhiány - egyebek mellett védőöltözetek hiánya - miatt a segítségként odaküldött személyzetnek csupán egy részét tudták egyelőre bevonni a betegek ellátásába.



Li Ko-csiang kínai miniszterelnök hétfőn Vuhanba látogatott, és felkereste a betegek ellátását biztosító kórházakat, meghagyva neki, hogy minden fertőzött beteget vegyenek fel. A kínai miniszterelnök azt követően rendelte el ezt, hogy a városban sokan arra panaszkodtak, hogy a kórházak több, a vírus tüneteit mutató pácienst utasítottak el és küldtek haza kapacitáshiányra hivatkozva. A városban jelenleg két, összesen csaknem 2300 beteg ellátására alkalmas kórház felépítése zajlik.



A kínai járványügyi központ hétfőn jelentést adott ki, amelyben az új koronavírusról eddig egybegyűjtött információk összegzi. A jelentés szerint a vírus súlyosan fertőző, egy vírushordozó a fertőző szakaszban két-három további embert fertőzhet meg. A szakértők szerint arra azonban egyelőre nincsen számottevő bizonyték, hogy - az egészségügyi bizottság korábbi kijelentésének megfelelően - az új koronavírus már a lappangási ideje alatt fertőzne. A járványügyi központ az eddig ismert esetek alapján megállapította, hogy a kór a betegek 16,8 százalékánál vezet súlyos tüdőgyulladás kialakulásához, a halálozási arányt pedig kevesebb mint 3 százalékra becsülték a szakértők.



Li Hszing-vang, az egyik, az új koronavírus fertőzötteinek ellátásra kijelölt pekingi kórház vezető szakértője a keddi sajtótájékoztatón elmondta: azoknál, akiknél a vírus csupán enyhébb tüneteket - hőemelkedést, köhögést - okoz, a felépülési idő egy hét, míg a súlyosabb, légzési nehézségekkel együttjáró esetekben akár két hét is lehet.



Az a korábbi elképzelés, miszerint a vírus nem fertőző a fiatalok és a gyerekek körében, cáfolatot nyert azt követően, hogy először a dél-kínai Kuanghszi tartományban diagnosztizáltak egy kétéves kislányt a fertőzéssel, majd Pekingben egy kilenc hónapos csecsemőnél is kimutatták a vírus jelenlétét. Az esetek alapján azonban továbbra is úgy tűnik, hogy a gyerekeknél a kór enyhébb tünetekkel jár.



Hétfőn a helyzet felmérésére Pekingbe érkezett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, aki a Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint kedden elégedetten nyilatkozott a Kínában alkalmazott óvintézkedésekről. Gebrejeszusz, aki kedden Vang Ji, kínai külügyminiszterrel tanácskozott, úgy nyilatkozott: biztos abban, hogy Kína képes megfékezni a járvány terjedését. A főigazgató hozzátette: a WHO nem javasolja a külföldi állampolgárok evakuálását Kínából. Gebrejeszusz arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy őrizze meg nyugalmát, és ne reagálja túl a helyzetet.



Kínában a fertőzöttek száma hétfő estig elérte a 4535-öt, míg a halálos áldozatok száma 106-ra nőtt. A fertőzés ugyan a Tibeti Autonóm Területen kívül az ország összes területére elért, de az esetek túlnyomó többsége még mindig Hupej tartományra korlátozódik, ahol hétfő estig összesen 2714 esetet tartottak nyilván, míg a jelenleg második legsúlyosabban érintett dél-kínai Kuangtung tartományban mindössze 188 beteget diagnosztizáltak ugyaneddig. Hupej tartomány nagy részét a múlt hét vége óta egyelőre határozatlan időre lezárták annak érdekében, hogy megfékezzék a járvány terjedését, ám aggodalomra ad okot, hogy az első esetek jelentése és a tartomány székhelye, Vuhan lezárása között eltelt 24 napban a 11 milliós város lakosságának majdnem fele hagyta el a várost, és utazott elsősorban a szomszédos tartományokba, illetve kisebb létszámban külföldre.



MTI