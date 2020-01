Ügyészség: elítélték a műtárgyakat elsikkasztó volt főmuzeológust

2020. január 28. 12:09

Bűnösnek mondta ki a bíróság és két év, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönre, valamint 250 ezer forint pénzbüntetésre ítélte azt a főmuzeológust, aki műtárgyakat sikkasztott - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette miatt emeltek vádat a hatvannégy éves egykori főmuzeológus ellen, akit a bíróság - egyelőre nem jogerősen - elítélt. A Pesti Központi Kerületi Bíróság helyt adott a polgári jogi igénynek is, és több mint 2,5 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt.



A vádlott egy budapesti múzeum raktárából 2016 őszétől 2017 októberéig húsz kisplasztikát, hetvenhárom metszetet és ötvenhat festményt tulajdonított el a rábízott gyűjteményből. Ezek a műtárgyak 20. századi művészek alkotásai, de voltak köztük ismert és ismeretlen művészek 18.. és 19. századi festményei, rézkarcai, litográfiái is - írták.



A vádlott a műtárgyakat egy VII. kerületi régiségboltba vitte, ahol legalább 3,1 millió forint vételárra tett szert. Az összesen mintegy 30 millió forint értékű alkotásokat - egy kisplasztika kivételével - a rendőrség megtalálta, lefoglalta és visszaszolgáltatta a múzeumnak.



Az ítéletet a vádlott és a védő tudomásul vette, az ügyészség három nap gondolkodási időt kért.

MTI