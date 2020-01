Hidvéghi: a néppárt tiltakozni fog a LIBE-bizottság ülésvezetése miatt

2020. január 28. 12:22

Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP) képviselő kezdeményezésére írásban fog tiltakozni az Európai Néppárt az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) hétfői ülésvezetésében tapasztalt "kirívó szabálytalanság" miatt. Hidvéghi Balázs ezt maga közölte keddi Facebook-bejegyzésében.

A Fidesz politikusa elképesztőnek nevezte, hogy milyen helyzetek alakulnak ki a LIBE-bizottságban.



Nem elég - írta -, hogy a tisztességesen beszélő horvát belügyminiszterrel gyakorlatilag üvöltöztek a bevándorláspárti balos képviselők, számon kérve, hogy miért védik a határőrök a horvát határt az illegális bevándorlókkal szemben, egy másik közölte, hogy neki fogalma sincs, mi a különbség a menekült és a gazdasági migráns között.



A fideszes EP-képviselő közölte: a jelen nem lévő bizottsági elnök helyett egy német szocialista képviselőt kértek fel az ülésvezetésre, aki "a legalapvetőbb normákat is felrúgva" állandóan belebeszélt a vitába, kioktatta a neki nem tetsző véleményt mondó képviselőket és a mellette ülő minisztert.



Hidvéghi Balázs azt írta, az ő hozzászólása végén is elkezdett "okoskodni", ezért kénytelen volt visszaszólni neki, hogy ha ülést vezet, akkor tartsa be az ülésvezetés szabályait.

MTI