Halász: a Soros-hálózat politikai és pénzszerző akciója Gyöngyöspatán

2020. január 28. 12:47

Eddig is egyértelmű jelei voltak, de a Soros-videó bizonyítja, hogy Gyöngyöspata a Soros-hálózat politikai és pénzszerző akciója - mondta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője kedden Budapesten újságíróknak.

A kormánypárti politikus elmondta, Soros György és fia személyesen üzent a romáknak egy videóval, egyenesen harcba hívva a romákat.



A Soros-videó időzítése nyilván nem véletlen, most, hogy az egész magyar társadalmat felbolygatta a gyöngyöspatai romák ügye - tette hozzá Halász János.



Felidézte: kezdettől mondják, hogy e mögött a Soros-hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll.



A helyi romákat egy Soros György által pénzelt szervezet kereste meg, és ez a Soros-hálózathoz tartozó alapítvány indította el a pert is a magyar állam ellen - emelte ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese, hozzátéve: most ugyanez az alapítvány próbálja megakadályozni a megegyezést a roma családokkal.



"Ha valóban a roma gyerekek, a roma fiatalok sorsa érdekelné őket, akkor támogatnák, hogy oktatással, szakképzéssel, fejlesztéssel segítse őket a kormány" - értékelt Halász János, aki hangsúlyozta: ehelyett politikai és pénzszerző okokból most is azon vannak, hogy a kormány ellen uszítsák a romákat, ezzel pedig tovább növelik a feszültséget és akadályozzák a megegyezést.



MTI