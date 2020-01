Koronavírus - Hszi: Kína le fogja győzni a járványt

2020. január 28. 14:26

Kína le fogja győzni az új koronavírus-járványt - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök kedden Pekingben, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával találkozott.

Hszi Csin-ping - MTI/EPA/Hou Hvi Jung

A kínai elnök kiemelte: a kínai kormányzat számára elsődleges fontosságú az emberek biztonsága és egészsége, ezért nagyon komolyan veszi a járvány elleni küzdelmet. Említést tett arról is, hogy a Kínai Kommunista Párt vezetése, a Politbüro Állandó Bizottsága szombaton, a kínai holdújév első napján rendkívüli ülést tartott, ami - mutatott rá Hszi, - önmagában is jelzi, mennyire nagy jelentőséget tulajdonít a helyzetnek a Kínát irányító párt.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője, aki kedden Vang Ji kínai külügyminiszterrel is találkozott, elégedetten nyilatkozott a Kínában alkalmazott óvintézkedésekről, és úgy fogalmazott: biztos abban, hogy Kína képes megfékezni a járvány terjedését.



A WHO támogatja a kínai intézkedéseket, és szeretné elmélyíteni a távol-keleti országgal folytatott kommunikációt és együttműködést - jelentette ki a China Daily kínai pártlap tudósítása szerint.



Kínában a fertőzöttek száma hétfő estig elérte a 4535-öt, míg a halálos áldozatok száma 106-ra nőtt. A fertőzés ugyan a Tibeti Autonóm Területen kívül az ország összes területére elért, de az esetek túlnyomó többsége még mindig Hupej tartományra korlátozódik, ahol hétfő estig 2714 esetet tartottak nyilván, míg a második legsúlyosabban érintett dél-kínai Kuangtung tartományban mindössze 188 beteget diagnosztizáltak.



Hupej tartomány nagy részét a múlt hét vége óta egyelőre tisztázatlan ideig lezárták annak érdekében, hogy megfékezzék a járvány terjedését, ám aggodalomra ad okot, hogy az első esetek jelentése és a tartomány székhelye, Vuhan lezárása között eltelt 24 napban a 11 milliós város lakosságának majdnem fele hagyta el a várost és utazott elsősorban a szomszédos tartományokba, illetve kisebb létszámban külföldre.

MTI