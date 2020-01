Autópályahídon terelte nyáját egy román pásztor

2020. január 28. 15:07

Szamarak és juhok százai akadályozták a forgalmat a romániai A2-es autópályán kedden, mivel egy pásztor az autópálya Duna-hídján terelte át nyáját.

A híd - nyáj nélkül. Wikipedia.org

Az autópálya-rendőrség hivatalból vizsgálatot indított a juhász ellen, aki bekapcsolta autóján a vészvillogót és így kísérte a nyájat az autópályán - írta a Mediafax hírügynökség.



Az 50 éves Konstanca megyei férfit az állatok autópályára tereléséért és gépkocsivezetőként is megbírságolták: összesen 4350 lejt (307 ezer forintot) kell fizetnie az autósok és az állatok életét is veszélyeztető átkelésért.



A Bukarestből a tengerpartra vezető gyorsforgalmi úton a gépkocsivezetőknek is fizetniük kell a Fetesti és Csernavoda közötti híd használatáért, de a hídpénz a 12 tonnát meghaladó teherautók esetében sem éri el a 100 lejt.



Az esetről közösségi oldalán tett közzé videót egy méltatlankodó gépkocsivezető. Az interneten azonban tucatnyi hasonló felvétel kering, amelyekből kiderül, hogy a térségben legeltető juhászok rendszeresen áthajtják nyájaikat a fetesti autópályahídon.



MTI