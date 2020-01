Felhőátvonulások több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporral, hózáporral

2020. január 28. 16:03

Várható időjárás az ország területén szerda estig: kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé alakul ki eső, zápor, északkeleten, valamint késő délután nyugaton, délnyugaton a hegyekben havas eső, hó is előfordulhat. Délnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt.



Az éjszaka második felében nyugat felől felszakadozik a felhőzet, fokozatosan megszűnik a csapadék.



Szerdán felhőátvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporral, hózáporral. Az élénk déli, délnyugati szél eleinte nyugaton, majd másutt is északnyugatira fordul, és viharos széllökések is lehetnek. Szerdán élénk, helyenként erős lesz a nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 3 és 8 fok között várható.



MTI