Palkovics: az ELTE komoly versenytárs a gazdálkodástudományi képzésben

2020. január 28. 16:10

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi képzésben - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet (ELTE GTI) új, hat évre bérbe vett Rákóczi úti épületének átadásán, kedden Budapesten.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézetének (ELTE GTI) Rákóczi úti új épülete Budapesten 2020. január 28-án. Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi képzésben. MTI/Balogh Zoltán

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca a versenyképes egyetemekre szeretné építeni a jövő gazdasági stratégiáját, ez a folyamat megkezdődött és ebben az ELTÉ-re fokozottan számítanak.



Palkovics László kiemelte: Magyarország a mérsékelt innovátorok közé tartozik, de ezen változtatni szeretnének, és bár a kormány főleg a finanszírozás és a jogszabályi környezet átalakításával tudja ezt a folyamatot segíteni, a magyar gazdasági környezet sajátossága miatt az egyetemeknek is fontos szerepük van ebben. Az ELTE pedig jelentős szerepet tud ebben képviselni, a GTI képzésével és kapcsolataival hatékonyan tud bekapcsolódni az innovációs folyamatokba, komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi képzésben - tette hozzá.



Szólt arról is, hogy az ELTE gazdasági képzései nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, a GTI egyre fontosabb szerepet játszik az egyetem portfóliójában, a hallgatói létszám pedig rohamosan nő: 2018-ban még hétszáz volt, 2020-ra pedig eléri a háromezret. Az új épület megfelelő környezetet tud biztosítani a gazdaságtudományi képzésnek - tette hozzá.



Palkovics László kiemelte: a kormány alapvetően zöld, high-tech, magyar gazdaságot szeretne, a jól képzett mérnökök, informatikusok mellett nagy szüksége van a gazdasághoz megfelelő szinten értő szakemberekre is, amiben nagy szerepe lehet az ELTE-nek.



Borhy László, az ELTE rektora átadóbeszédében azt mondta: az egyetem célja, hogy a lehető legszélesebb palettán, legmagasabb színvonalon nyújtson minőségi tudást a hallgatóknak, és mindezt igényes környezetben tegye. A szép, korszerű új épület hozzájárul a hallgatók elégedettségéhez - tette hozzá.



Scheuer Gyula, az egyetem kancellárja azt emelte ki, hogy ma az ELTE a társadalmi és piaci elvárások szempontjából nyitottabb, az innovációhoz kapcsolódó, bizonyos szempontból stabilabb intézménnyé vált, a GTI kollektívája pedig jelentősen hozzájárult a hatékonyabb működéséhez. Felépítették az ország egyik legjobb képzését, amely támaszkodik az intézmény hagyományaira, de gazdagítja is - jegyezte meg.



Ormos Mihály, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója elmondta. Éppen száz éve alakult meg hazánk első közgazdaságtudományi kara az ELTE jogelődjén, de később elkerült onnan. Az egyetem szenátusa 2017-ben döntött a GTI létrehozásáról, így a képzés "hazaérkezett" - fogalmazott.



Közölte: működésük harmadik évében a hallgatói létszám alapján országosan a harmadikok, a felvételi átlagpontszám szerint másodikak, a mesterszakok tekintetében pedig a legjobbak a területen versengő majdnem harminc felsőoktatási intézmény között. Belátható közelségbe került a doktori iskola indítása is - jelezte. Az új épület mérföldkő az intézet életében, lehetővé teszi, hogy tovább emelkedjen az oktatás színvonala - jegyezte meg.



Az egyetem helyszínen kiosztott tájékoztatója szerint az intézet irodái korábban egy irodaházban kaptak átmeneti otthont, az előadásokat, szemináriumokat pedig a bölcsészkartól bérelt termekben tartották. Az egyetem vezetősége úgy döntött, hogy a GTI számára felújítja a Trefort-kert jelenleg használaton kívüli E épületét. Ennek elkészültéig, átmeneti megoldásként pedig felújítják a Rákóczi út 7. szám alatti, neogótikus stílusban épült egykori lakóházat, később üzleti célokat szolgáló palotát.



Helyreállították a négyemeletes épület homlokzatát, átalakították a belső tereket: tíz tantermet alakítottak ki - ebből kettő több mint száz ember befogadására alkalmas -, a földszinten pedig a tanulmányi hivatal és a hallgatói érdekképviseleti irodák kaptak helyet. A mintegy 250 millió forintos átalakítás teljes költségét a GTI állta, és az intézet maga viseli a hat évre megkötött bérleti szerződés terheit is. A GTI a 2019-2020-as tanév tavaszi félévét már az új épületben kezdi meg.

MTI