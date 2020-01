Koronavírus - A Budapest Airport felkészült a hatósági intézkedésekre

2020. január 28. 18:24

A Budapest Airport felkészült arra, ha a magyar hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezetnek be a Liszt Ferenc-repülőtéren - közölte a ferihegyi repülőtér üzemeltetője kedden az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint jelentős készlettel rendelkeznek minden szükséges eszközből és felszerelésből.



A repülőtér megfelelő elkülönítő helyiséget is biztosít, valamint olyan eljárásrendet dolgozott ki, amely a hatósági intézkedés elrendelésekor lép életbe, és egyebek között a fertőzött utasok elkülönítését, az épületek, gépjárművek fertőtlenítését tartalmazza.



A Budapest Airport folyamatos kapcsolatot tart fenn a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK), valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának (BFKH NFO) repülőtéri népegészségügyi kirendeltségével, hogy elrendelés esetén a rendkívüli óvintézkedéseket haladéktalanul be tudja vezetni a repülőtéren - olvasható a közleményben.



A repülőtéren szerdán helyezik ki az utasforgalmi területeken a vírusölő folyékony kézfertőtlenítő szereket, és gyakrabban végeznek fertőtlenítő takarítást. A repülőtér üzemeltetője jelezte: a rendkívüli óvintézkedések esetleges életbe lépése esetén is garantálni tudja a gördülékeny utasforgalmat.



MTI