Nézőpont: a vártnál is jobban szerepelt a győri választáson a Fidesz jelöltje

2020. január 28. 20:19

A várakozásoknál is jobban szerepelt a Fidesz győri jelöltje az időközi választáson - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport igazgatója kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

Mráz Ágoston Sámuel - hirado.hu

Az igazgató szerint Dézsi Csaba András, a Fidesz-KDNP jelölte esélyes volt a győzelemre, hiszen Győr sikeres város, és a Fidesz-KDNP egyik "fellegvára" volt. "A Borkai-ügy hatására ez ugyan megremegett, de Borkai Zsoltot is újraválasztották október 13-án, és csak később mondott le a mandátumáról" - fűzte hozzá.



Az elemző szerint a Fidesznek sikerült egy jó jelöltet találnia az időközi választásra, aki képes volt visszaszerezni azokat a szavazókat, akik korábban a másik fideszes jelöltet támogatták. Mráz Ágoston Sámuel szerint ezt támasztja alá, hogy Dézsi Csaba András 5000 szavazattal többet kapott, mint elődje.



Ugyanakkor az is látható, hogy a Fidesz egy nagy néppárt, ahol - Borkai Zsolttól Dézsi Csaba Andrásig -, különböző személyiségek is megférnek egymás mellett - fogalmazott.



A legfontosabb tanulsága a múlt vasárnapi időközi polgármester-választásnak, hogy az ellenzék csodafegyvert látott az összefogásban, de kiderült, önmagában a közös lista és a közös jelölt nem jelent automatikus győzelmet - emelte ki.



MTI