Impeachment - játszma kiszivárogtatásokkal, forrásmegjelölés nélküli kéziratokkal

2020. január 28. 23:28

Az impeachment-eljárás nem játszadozás kiszivárogtatásokkal és forrásmegjelölés nélküli kéziratokkal - szögezte le a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) szenátusi tárgyalásának keddi napján Jay Sekulow, az elnök védelmét ellátó jogászcsapat egyik vezetője.

Jay Sekulow - state.com

A jogász - aki egyúttal a Fehér Ház vezető jogásza is - arra figyelmeztetett, hogy az impeachment-eljárás nem "politikai játék", az Egyesült Államok alapító atyái el akarták kerülni, hogy a mindenkori amerikai elnökök felelősségre vonási eljárása átpolitizált legyen. "Ezért adták a szenátus kezébe a döntést" - fogalmazott. Sekulow azokra a - demokrata párti szenátorok részéről elhangzott - felszólításokra utalt, melyek szerint tanúként be kellene idézni John Bolton menesztett nemzetbiztonsági tanácsadót.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, a demokraták egyik elnökjelölt-aspiránsa kedden is sürgette, hogy idézzék be meghallgatásra Boltont. A volt nemzetbiztonsági tanácsadó készülő könyvéből ugyanis a The New York Times című amerikai lap hétfőn megszellőztette, hogy Donald Trump azt mondta Boltonnak, addig nem folyósítják az Ukrajnának megszavazott katonai segélyt, amíg Kijev nem indít vizsgálatot a demokraták egyik elnökjelöltje, Joe Biden egykori alelnök és annak fia, Hunter Biden korrupciógyanús ukrajnai üzleti ügyeinek feltárására.

Ezeket az állításokat Donald Trump még hétfőn tagadta.

Keddi beszédében Jay Sekulow azt hangoztatta: jogtudósokkal folytatott konzultációi után arra jutott, hogy ha a demokraták által megfogalmazott két vádpont, a hatalommal történt visszaélés és a kongresszus akadályozása címén vonnák felelősségre az elnököt, annak felmérhetetlen hatása lenne az ország alkotmányos működésére és magának az alkotmánynak az értelmezésére is.

Bár az impeachment-eljárásnak nem témája, de Sekulow részletesen kitért a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozást és a Trump-kampánycsapat egyes munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló Mueller-bizottságra és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt vezetőjének tevékenységére is. Feltette a kérdést: vajon a demokrata párti impeachment-menedzserek igazságérzetét nem zavarták-e a Mueller-vizsgálat során tapasztalt hibák, például az, hogy Robert Mueller hozzájárult bizonyítékok törléséhez.



Pat Cipollone, az elnököt védő jogászcsoport másik vezetője arra biztatta a szenátorokat, hogy utasítsák vissza a Trump ellen felhozott vádakat és "védjék meg az alkotmányt", majd a demokrata párti politikusokra utalva hangsúlyozta: "arra kérik önöket, hogy a választások előestéjén megalapozottság nélkül és alkotmánysértő módon szabaduljanak meg egy sikeres elnöktől" - fogalmazott.



A védők kedden szokatlanul rövid idő, mintegy két óra múltán lezárták érvelésüket, és ezzel az eljárásnak ez a szakasza befejeződött. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségi frakciójának vezetője bejelentette: szerdától két napon keresztül mindkét oldal kérdéseket tehet fel a másik félnek. A kérdéseket írásban előzetesen kell benyújtani John Robertsnek, a tárgyalást elnöklő bírónak.



A szenátorok kedden nem állapodtak meg arról, hogy szerdán szavazásra bocsátják-e John Bolton tanúkénti beidézését.

MTI